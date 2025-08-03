İzmir’in Buca ilçesinde bir sanayi sitesine getirilen Jaguar marka elektrikli otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeyken alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Park halindeki elektrikli Jaguar alev aldı

Olay, İzmir’in Buca ilçesindeki 6. Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sürücü elektrikli Jaguar otomobilini servise getirdikten sonra aracı park edip bölgeden ayrıldı.

Kısa bir süre sonra otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler hızla büyüyünce çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Müdahale sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, olay yerine hızla gelerek yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınsa da otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın anları, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, itfaiyenin hazırlayacağı teknik raporun ardından kesin sebebin ortaya çıkacağını belirtti.

Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.