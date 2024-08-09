İZBAN seferleri, İzmir'de hafta içi ve hafta sonu 7 gün boyunca hizmet vermektedir. Seferler sabah 05:20'de başlamakta ve gece 01:23'te sona ermektedir. Bu saatler hafta içi ve hafta sonu için aynıdır.

Hafta sonu İZBAN saatleri

Hafta sonları da İZBAN, sabah 05:20'de açılır ve gece 01:23'te kapanır.

İZBAN güzergah hattı ve aktarma istasyonları

İZBAN hattı, geniş bir güzergah ağına sahiptir. İstasyonlar ve aktarma noktaları şunlardır:

Halkapınar ve Hilal istasyonlarından İzmir metrosuna,

Alsancak, Biçerova, Cumaovası, Çiğli, Egekent, Esbaş, Hatundere, Kemer, Mavişehir, Menemen, Salhane, Sarnıç, Semt Garajı, Şirinyer, Turan ve Ulukent istasyonlarından otobüslere,

Adnan Menderes Havalimanı'na aynı adı taşıyan istasyondan,

Alaybey, Alsancak, Halkapınar ve Mavişehir istasyonlarından ise tramvay hatlarına aktarma yapılabilir.

Halkapınar İZBAN saatleri

Halkapınar istasyonunda İZBAN seferleri genellikle 06:00'da başlar ve her 12-24 dakikada bir sefere devam eder. En geç 23:50-00:00 arasında son sefer yapılır ve genellikle 00:50'de sonlanır.

İZBAN SEFER SAATLERİNİ İÇİN TIKLAYIN....

İZBAN durakları

İZBAN hattı şu istasyonlardan geçmektedir:

İZBAN seferleri, İzmir'de hafta içi ve hafta sonu 7 gün boyunca hizmet vermektedir. Seferler sabah 05:20'de başlamakta ve gece 01:23'te sona ermektedir. Bu saatler hafta içi ve hafta sonu için aynıdır.

Hafta sonu İZBAN saatleri

Hafta sonları da İZBAN, sabah 05:20'de açılır ve gece 01:23'te kapanır.

İZBAN güzergah hattı ve aktarma istasyonları

İZBAN hattı, geniş bir güzergah ağına sahiptir. İstasyonlar ve aktarma noktaları şunlardır:

Halkapınar ve Hilal istasyonlarından İzmir metrosuna,

Alsancak, Biçerova, Cumaovası, Çiğli, Egekent, Esbaş, Hatundere, Kemer, Mavişehir, Menemen, Salhane, Sarnıç, Semt Garajı, Şirinyer, Turan ve Ulukent istasyonlarından otobüslere,

Adnan Menderes Havalimanı'na aynı adı taşıyan istasyondan,

Alaybey, Alsancak, Halkapınar ve Mavişehir istasyonlarından ise tramvay hatlarına aktarma yapılabilir.

Halkapınar İZBAN saatleri

Halkapınar istasyonunda İZBAN seferleri genellikle 06:00'da başlar ve her 12-24 dakikada bir sefere devam eder. En geç 23:50-00:00 arasında son sefer yapılır ve genellikle 00:50'de sonlanır.

İZBAN SEFER SAATLERİNİ İÇİN TIKLAYIN....

İZBAN durakları

İZBAN hattı şu istasyonlardan geçmektedir: