İZBAN seferleri, İzmir'de hafta içi ve hafta sonu 7 gün boyunca hizmet vermektedir. Seferler sabah 05:20'de başlamakta ve gece 01:23'te sona ermektedir. Bu saatler hafta içi ve hafta sonu için aynıdır.
Hafta sonu İZBAN saatleri
Hafta sonları da İZBAN, sabah 05:20'de açılır ve gece 01:23'te kapanır.
İZBAN güzergah hattı ve aktarma istasyonları
İZBAN hattı, geniş bir güzergah ağına sahiptir. İstasyonlar ve aktarma noktaları şunlardır:
- Halkapınar ve Hilal istasyonlarından İzmir metrosuna,
- Alsancak, Biçerova, Cumaovası, Çiğli, Egekent, Esbaş, Hatundere, Kemer, Mavişehir, Menemen, Salhane, Sarnıç, Semt Garajı, Şirinyer, Turan ve Ulukent istasyonlarından otobüslere,
- Adnan Menderes Havalimanı'na aynı adı taşıyan istasyondan,
- Alaybey, Alsancak, Halkapınar ve Mavişehir istasyonlarından ise tramvay hatlarına aktarma yapılabilir.
Halkapınar İZBAN saatleri
Halkapınar istasyonunda İZBAN seferleri genellikle 06:00'da başlar ve her 12-24 dakikada bir sefere devam eder. En geç 23:50-00:00 arasında son sefer yapılır ve genellikle 00:50'de sonlanır.
İZBAN SEFER SAATLERİNİ İÇİN TIKLAYIN....
İZBAN durakları
İZBAN hattı şu istasyonlardan geçmektedir:
İZBAN seferleri, İzmir'de hafta içi ve hafta sonu 7 gün boyunca hizmet vermektedir. Seferler sabah 05:20'de başlamakta ve gece 01:23'te sona ermektedir. Bu saatler hafta içi ve hafta sonu için aynıdır.
Hafta sonu İZBAN saatleri
Hafta sonları da İZBAN, sabah 05:20'de açılır ve gece 01:23'te kapanır.
İZBAN güzergah hattı ve aktarma istasyonları
İZBAN hattı, geniş bir güzergah ağına sahiptir. İstasyonlar ve aktarma noktaları şunlardır:
- Halkapınar ve Hilal istasyonlarından İzmir metrosuna,
- Alsancak, Biçerova, Cumaovası, Çiğli, Egekent, Esbaş, Hatundere, Kemer, Mavişehir, Menemen, Salhane, Sarnıç, Semt Garajı, Şirinyer, Turan ve Ulukent istasyonlarından otobüslere,
- Adnan Menderes Havalimanı'na aynı adı taşıyan istasyondan,
- Alaybey, Alsancak, Halkapınar ve Mavişehir istasyonlarından ise tramvay hatlarına aktarma yapılabilir.
Halkapınar İZBAN saatleri
Halkapınar istasyonunda İZBAN seferleri genellikle 06:00'da başlar ve her 12-24 dakikada bir sefere devam eder. En geç 23:50-00:00 arasında son sefer yapılır ve genellikle 00:50'de sonlanır.
İZBAN SEFER SAATLERİNİ İÇİN TIKLAYIN....
İZBAN durakları
İZBAN hattı şu istasyonlardan geçmektedir: