İzmir'de 9 Eylül Pazartesi günü 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kültür
Kurtuluş ( 745 744 729 726 731 742 740 730 ÇAMLIK GÜN 743 NENEHATUN 726. Sk. 683. Sk. 736 746 )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 14:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buruncuk ( Buruncuk Köyü İç Yolu Buruncuk Yolu )
Yakacık
Fatih
Yusuflu ( Yusuflu Köyü İç Yolu Yusuflu Köyü Cin Kulesi Küme Evleri Bayındır Yolu YUSUFLU )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 10:00 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( 4508/1 Zümrüt Sitesi )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İğdeli ( ÇAVUŞDÜZÜ İĞDELİ Igdelı Koyu İç Yolu )
Altınoluk
Akpınar
Sarıkaya
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karakova
TİRE / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Adnan Menderes ( faik tokluoğlu bulvarı ERTUĞRUL GAZİ nadir suldur ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR Resulzade Blv. Necip Paşa Cd. Faik Tokluoğlu Blv. )
Toki ( FATİH SULTAN MEHMET )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Adnan Menderes ( Geçit Sk. Harman Sk. Kadife Sk. Mevlana Rasulzade Bulvarı İpek Faik Tokluoğlu Blv. Bursa )
Atatürk ( FATİH SULTAN MEHMET )
Toki
Saat : 9:30 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dündarlı ( Dündarlı Köyü İç Yolu BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU )
Saat : 9:30 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dündarlı ( Dündarlı Köyü İç Yolu )
Saat : 9:30 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Küçükkömürcü
Dündarlı
Büyükkömürcü ( BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU )