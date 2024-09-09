İzmir'de 9 Eylül Pazartesi günü 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kültür

Kurtuluş ( 745 744 729 726 731 742 740 730 ÇAMLIK GÜN 743 NENEHATUN 726. Sk. 683. Sk. 736 746 )

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 14:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Buruncuk ( Buruncuk Köyü İç Yolu Buruncuk Yolu )

Yakacık

Fatih

Yusuflu ( Yusuflu Köyü İç Yolu Yusuflu Köyü Cin Kulesi Küme Evleri Bayındır Yolu YUSUFLU )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 10:00 - 14:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cumhuriyet ( 4508/1 Zümrüt Sitesi )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İğdeli ( ÇAVUŞDÜZÜ İĞDELİ Igdelı Koyu İç Yolu )

Altınoluk

Akpınar

Sarıkaya

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karakova

TİRE / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Adnan Menderes ( faik tokluoğlu bulvarı ERTUĞRUL GAZİ nadir suldur ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR Resulzade Blv. Necip Paşa Cd. Faik Tokluoğlu Blv. )

Toki ( FATİH SULTAN MEHMET )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Adnan Menderes ( Geçit Sk. Harman Sk. Kadife Sk. Mevlana Rasulzade Bulvarı İpek Faik Tokluoğlu Blv. Bursa )

Atatürk ( FATİH SULTAN MEHMET )

Toki

Saat : 9:30 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dündarlı ( Dündarlı Köyü İç Yolu BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU )

Saat : 9:30 - 15:00

Durum : Başladı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dündarlı ( Dündarlı Köyü İç Yolu )

Saat : 9:30 - 15:00

Durum : Planlandı

Karşıyaka Köprüsü'nde trafik düzenlemesi: Şeritler kapalı Karşıyaka Köprüsü'nde trafik düzenlemesi: Şeritler kapalı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Küçükkömürcü

Dündarlı

Büyükkömürcü ( BÜYÜKKÖMÜRCÜ DÜNDARLI YOLU )

Editör: Engin Keskin