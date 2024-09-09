Nigar, Beril, Alper, Muratcan, Eda, Zeynep ve Akın’ın yer aldığı eleme turunda, iki aşamalı mücadele sonucunda yarışmaya veda eden isim Zeynep oldu.

Eleme Süreci

Yarışmacılar ilk aşamada, şeflerin verdiği fındığı kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemeği hazırlamak için mücadele ettiler. Bu aşamanın ardından en başarılı tabakları hazırlayan Alper, Eda ve Nigar bir üst tura geçti. İkinci aşamada, Muratcan, Zeynep, Beril ve Akın, Somer Sivrioğlu’nun “The Alice” adlı özel tabağını yapmaya çalıştı. Tadımların ardından, son ikiye kalan isimler Muratcan ve Zeynep oldu. Gecenin en başarısız tabağını yapan Zeynep, MasterChef hayallerine veda etti.

Duygusal Veda

Elendikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Zeynep, duygusal bir veda konuşması yaptı: “Biliyordum... Burası benim için okul gibiydi. İlk yarışmacı olduğum için uzaktan izleme şansım oldu. Duygularımı hep yükseklerde yaşayan biriyim ama kimseyi kırma gibi bir niyetim yok. Her şey için teşekkür ederim.”