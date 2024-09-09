İzmir'de 9 Eylül 2024 hava durumu, genel olarak sıcak ve açık bir gün bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 29°C civarında olacak, hissedilen sıcaklık ise 30°C olacak. Nem oranı %50 seviyelerinde seyredecek ve kuzeybatıdan esen hafif bir rüzgar etkili olacak.

Gün ortasında, yani 12.00 - 15.00 saatleri arasında, sıcaklık 32°C'ye kadar çıkacak ve hissedilen sıcaklık 34°C'yi bulacak. Bu saatlerde nem oranı %48'e düşecek. Öğleden sonra ise parçalı bulutlar görülecek, ancak yağış beklenmiyor.

Akşam saatlerinde sıcaklık 27°C'ye düşerken, nem oranı artarak %66'ya kadar çıkacak. Gece ise 26°C sıcaklık ve %69 nem oranı ile nispeten daha serin bir hava hakim olacak. Gece boyunca güneybatı yönünden hafif bir rüzgar esecek.

Haftasonuna kadar sıcaklıklar düşecek

İzmir'de 9 Eylül itibarıyla hava sıcaklıkları kademeli olarak düşecek. Haftanın ilk gününde sıcaklık 33 derece civarında seyredecek, ancak Salı günü 31, Çarşamba günü ise 27 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren ise kentte gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Bu yağışlar Perşembe ve Cuma günleri de devam edecek. Hafta sonuna doğru ise hava sıcaklığında 2-3 derecelik bir artış gözlemlenerek sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak.

İzmir'de 5 günlük hava durumu

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