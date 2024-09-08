İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, zengin bir kutlama programıyla anılacak. Şehir genelinde gerçekleştirilecek etkinliklerle hem geçmişe bir saygı duruşunda bulunulacak hem de bu önemli gün coşkuyla kutlanacak. İşte detaylar:
102. Yıl Zafer Yürüyüşü
- Saat: 09.00
- Yer: Basmane Polis Merkezi Önü – Cumhuriyet Meydanı
- Açıklama: Atatürk posteri taşınarak gerçekleştirilecek zafer yürüyüşü, kutlamaların başlangıcı olarak büyük bir anlam taşıyor.
Çelenk Sunma Töreni
- Saat: 10.00
- Yer: Cumhuriyet Meydanı
- Açıklama: Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla İzmir’in kurtuluşu anılacak.
Temsili Bayrak Töreni
- Saat: 10:30
- Yer: Valilik Önü (Konak Atatürk Meydanı)
- Açıklama: Süvari birliklerinin İzmir’in kurtarılmasını canlandırdığı ve şanlı bayrağın İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildiği törenin ardından, Vali Dr. Süleyman Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay bayrak takdimi yapacak.
Cumhuriyet Meydanı 102. yıl kutlama töreni
- Saat: 11.15
- Yer: Cumhuriyet Meydanı
- Açıklama: Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, 9 Eylül şiirinin okunması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telgrafının okunması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın konuşması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi gerçekleştirilecek.
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Paneli
- Saat: 12.30
- Yer: İzmir İktisat Kongre Merkezi
- Açıklama: "9 Eylül İzmir Kurtuluşu" konulu panel, tarihçilere ve katılımcılara derinlemesine bilgi sunacak.
Atlı Süvari Birliklerinin Yürüyüşü
- Saat: 17.00-17.30
- Yer: Cumhuriyet Meydanı – 1. Kordon – Gündoğdu Meydanı
- Açıklama: Tarihi bir yürüyüşle İzmir’in kurtuluşu yeniden yaşatılacak.
Askeri Bando Konseri
- Saat: 19.00
- Yer: Konak Atatürk Meydanı
- Açıklama: Güney Deniz Saha Bando Komutanlığı tarafından verilecek konser, akşam saatlerine renk katacak.
Fener Alayı
- Saat: 20.15
- Yer: Cumhuriyet Meydanı – Kültür Park Lozan Kapısı
- Açıklama: 350 metrelik Türk Bayrağı’nın taşınacağı fener alayı, geceye anlam katacak.
Konser: Haluk Levent
- Saat: 21.00-21.30
- Yer: Kültür Park Çim Alan
- Açıklama: Ünlü sanatçı Haluk Levent’in vereceği konser, kutlama programını coşkulu bir şekilde sonlandıracak.
Kaynak: HABER MERKEZİ