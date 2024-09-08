İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, zengin bir kutlama programıyla anılacak. Şehir genelinde gerçekleştirilecek etkinliklerle hem geçmişe bir saygı duruşunda bulunulacak hem de bu önemli gün coşkuyla kutlanacak. İşte detaylar:

102. Yıl Zafer Yürüyüşü

Saat: 09.00

Yer: Basmane Polis Merkezi Önü – Cumhuriyet Meydanı

Açıklama: Atatürk posteri taşınarak gerçekleştirilecek zafer yürüyüşü, kutlamaların başlangıcı olarak büyük bir anlam taşıyor.

Çelenk Sunma Töreni

Saat: 10.00

Yer: Cumhuriyet Meydanı

Açıklama: Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla İzmir’in kurtuluşu anılacak.

Temsili Bayrak Töreni

Saat: 10:30

Yer: Valilik Önü (Konak Atatürk Meydanı)

Açıklama: Süvari birliklerinin İzmir’in kurtarılmasını canlandırdığı ve şanlı bayrağın İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildiği törenin ardından, Vali Dr. Süleyman Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay bayrak takdimi yapacak.

Cumhuriyet Meydanı 102. yıl kutlama töreni

Saat: 11.15

Yer: Cumhuriyet Meydanı

Açıklama: Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, 9 Eylül şiirinin okunması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telgrafının okunması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın konuşması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi gerçekleştirilecek.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Paneli

Saat: 12.30

Yer: İzmir İktisat Kongre Merkezi

Açıklama: "9 Eylül İzmir Kurtuluşu" konulu panel, tarihçilere ve katılımcılara derinlemesine bilgi sunacak.

Atlı Süvari Birliklerinin Yürüyüşü

Saat: 17.00-17.30

Yer: Cumhuriyet Meydanı – 1. Kordon – Gündoğdu Meydanı

Açıklama: Tarihi bir yürüyüşle İzmir’in kurtuluşu yeniden yaşatılacak.

Askeri Bando Konseri

Saat: 19.00

Yer: Konak Atatürk Meydanı

Açıklama: Güney Deniz Saha Bando Komutanlığı tarafından verilecek konser, akşam saatlerine renk katacak.

Fener Alayı

Saat: 20.15

Yer: Cumhuriyet Meydanı – Kültür Park Lozan Kapısı

Açıklama: 350 metrelik Türk Bayrağı’nın taşınacağı fener alayı, geceye anlam katacak.

Konser: Haluk Levent

Saat: 21.00-21.30

Yer: Kültür Park Çim Alan

Açıklama: Ünlü sanatçı Haluk Levent’in vereceği konser, kutlama programını coşkulu bir şekilde sonlandıracak.