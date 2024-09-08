Aydın’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Efeler, Kuyucak ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen son operasyonda, uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 7 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

7 kişi için adli süreç başladı

Elde edilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan denetim ve takipler sonucunda M.E.A., M.K., B.Ö., K.İ., F.B., B.A. ve E.T. isimli şahısların, sağlık kurumlarında yapılan uyuşturucu testlerinde pozitif sonuç verdi. Bu tespit üzerine şahıslar hakkında adli süreç başlatıldı.