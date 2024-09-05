İzmir'de düzenlenecek olan 12. Uluslararası İzmir Yarı Maratonu, 9 Eylül etkinlikleri kapsamında 8 Eylül 2024 Pazar günü başlayacak. Etkinlik nedeniyle birçok yol geçici olarak kapatılacak ve bazı güzergahlar alternatif trafik düzenine tabi olacak.

Kapanacak yollar

Cumhuriyet Bulvarı: Cumhuriyet Meydanı'ndan Gümrük Kavşağı istikametine kadar kapalı.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı (deniz tarafı): İzmir Marina istikameti kapalı.

Konak Tüneli ve Varyant: Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan İzmir Marina istikametine kapalı.

Haydar Aliyev Bulvarı: İnciraltı istikameti ile Beşyol Kavşağı trafiğe kapalı.

Alternatif trafik düzenlemeleri

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı (Kara tarafı): Trafik akışı çift yönlü olarak sağlanacak.

Haydar Aliyev Bulvarı: Trafik akışı, İnciraltı'ndan İzmir Marina'ya doğru tek yönlü sağlanacak.

Vatandaşların bu düzenlemeleri göz önünde bulundurarak seyahat planlarını yapmaları önemle duyuruldu.