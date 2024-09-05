Bu yıl 93. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 7. gününde sahne alan ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, unutulmaz bir performans sergileyerek hayranlarını coşturdu. Kırmızıgül, "Belalım" ve "Gül Senin Tenin" gibi sevilen şarkılarıyla sahnede fırtınalar estirdi.

Şarkıcı Bergen'in anısına

Sanatçı, konserin bir bölümünde şarkıcı Bergen'i ve tüm şiddet mağduru kadınları anarak, Bergen’in duygusal parçası "Sen Affetsen"i seslendirdi. Kırmızıgül’ün bu duyarlı mesajı dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Yoğun güvenlik önlemi

Binlerce kişinin katıldığı konserde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İzmir Enternasyonal Fuarı, Mahsun Kırmızıgül’ün enerjik sahne performansıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.