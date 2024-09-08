9 Eylül 1922, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusunun büyük zaferini simgeleyen tarihsel bir dönüm noktasıdır. İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşu, Millî Mücadele'nin son aşamasını ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin taçlanmasını işaret eder. Bu olay, sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda Türk milletinin özgürlük ve egemenlik mücadelesinin sembolüdür.

Büyük Taarruz ve İzmir'e ilerleyiş

26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, Türk ordusunun Yunan işgali altındaki toprakları geri almak için gerçekleştirdiği stratejik bir harekâttı. 5 gün süren taarruz, Türk ordusunun büyük bir başarı elde etmesiyle sonuçlandı. Fahrettin Altay Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu, Türk bayrağını ilk olarak İzmir'in Kadifekale, Karşıyaka, Paket Postanesi ve Hükûmet Konağı'na dikti.

9 Eylül sabahı, Türk süvari birliklerinin şehre girişi ve bayrak çekme işlemleri, İzmir'in kurtuluşunun müjdecisiydi. İzmir'in işgalden kurtuluşu, Millî Mücadele'nin en önemli zaferlerinden biri olarak tarihe geçti.

Mustafa Kemal Paşa ve İzmir'e girişi

Mustafa Kemal Paşa, Fevzi ve İsmet Paşalarla birlikte 10 Eylül 1922 sabahı İzmir'e geldi. Hükûmet Konağı'ndaki konuşmasında, Türk milletinin zaferini ve bağımsızlığını vurgulayan bir mesaj verdi. Bu tarihi olay, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin ulusal birliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin zaferi olarak kabul edildi.

Takip Harekâtı ve sonuçları

Mustafa Kemal Paşa'nın 1 Eylül 1922'de verdiği emirle başlayan Takip Harekâtı, Türk ordusunun Batı Anadolu'daki Yunan askerlerini sınır dışına çıkararak stratejik bölgeleri İtilaf Devletleri'nin işgalinden kurtarmasını sağladı. Bu harekât, Mudanya Ateşkes Antlaşması ve sonrasında Lozan Barış Antlaşması'na giden sürecin başlangıcını oluşturdu.

Anıtlar ve anma günleri

İzmir'in kurtuluşunu anmak için 9 Eylül 1922 tarihinde Halkapınar'da inşa edilen Dokuz Eylül Anıtı, şehitlerin anısını yaşatıyor. 1927'de yapılan anıt, yıllar içinde çeşitli düzenlemelerle korunarak bugün İzmir'in tarihi mirasının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

9 Eylül, İzmir'de her yıl "İzmir'in Kurtuluş Bayramı" olarak coşkuyla kutlanır. Bu gün, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olarak hafızalarda yerini korumaktadır.

Basın ve yabancı tepkiler

İzmir'in kurtuluşu, hem Türk basınında hem de uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı. Anadolu basınında 10 ve 11 Eylül tarihlerinde bu tarihi olayın detayları yer aldı. New York Times gibi yabancı gazeteler, Türk ordusunun İzmir'deki tutumunu ve Mustafa Kemal Paşa'nın zafer sonrası açıklamalarını olumlu bir şekilde aktardı.

İzmir'in kurtuluşu, Türk milletinin özgürlük mücadelesinin en parlak örneklerinden biridir. 9 Eylül 1922, sadece bir zafer günü değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin taçlandığı tarihtir. İzmir’in işgalden kurtuluşu, ulusal birlik ve direnişin simgesi olarak her yıl gururla anılmaktadır.