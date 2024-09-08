Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bugün trajik bir trafik kazası yaşandı. Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerindeki Değirmendere mevkiinde meydana gelen kazada, iki sözleşmeli er hayatını kaybetti.

Kazanın detayları

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerinde Değirmendere mevkiinde üç aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada, Kayseri yönüne gitmekte olan bir otomobildeki sözleşmeli erlerden B.P. olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sözleşmeli er B.S. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor

Kazanın ardından bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.