İzmir, kurtuluşunun 102. yılını, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği zafer yürüyüşü, fener alayı ve konser gibi etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tüm İzmirlileri bu coşkuyu paylaşmaya davet etti.

9 Eylül’de İzmir’de coşkulu kutlamalar başlıyor

İzmir, 9 Eylül 1922’de kazanılan zaferin 102. yılını büyük bir coşku ile kutlamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler kapsamında İzmirliler, tarihi güzergâh boyunca yapılacak Zafer Yürüyüşü, fener alayı ve Haluk Levent konseriyle dolu dolu bir gün yaşayacak.

Zafer Yürüyüşü ile gün başlıyor

9 Eylül sabahı kutlamalar, saat 09.00’da Basmane Karakolu önünden başlayacak Zafer Yürüyüşü ile start alacak. Yürüyüş, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak. Yürüyüşte, 350 metrelik dev Atatürk posteri taşınacak, İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu da korteje eşlik edecek. Yürüyüş sonrası saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak.

Saat 10.30’da, İzmir’in kurtuluşunu canlandıran süvari birlikleri Konak’taki Hükümet Konağı’na varacak. Yüzbaşı Şerafettin’i canlandıran bir asker tarafından Türk bayrağı göndere çekilerek tarihi anlar yeniden canlandırılacak.

Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama programı

Saat 11.15’te Cumhuriyet Meydanı’nda devam edecek kutlama programında İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu’nun gösterisi, zeybek oyunları ve belediye bandosunun çalacağı marşlar İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Fener alayı ve Haluk Levent konseri

Saat 20.15’te başlayacak fener alayı yürüyüşünde, Cumhuriyet Meydanı’ndan Kültürpark Lozan Kapısı’na kadar 350 metrelik dev Türk bayrağı taşınacak. Ardından saat 21.00’de Haluk Levent, Kültürpark Çim Alanı’nda İzmirlilere unutulmaz bir konser verecek.

İzmir’in kurtuluşuna koşulacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 12’ncisini düzenlediği 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu, 8 Eylül’de 42 il ve 19 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek. 2 bin 500 koşucunun katılacağı maraton, Cumhuriyet Meydanı’ndan start alarak 21 kilometrelik parkurda tamamlanacak. Ödül töreni ise 9 Eylül’de Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak.

İzmir’in Kurtuluş Bayramı sergisi

Vasıf Çınar Meydanı’nda saat 16.00’da açılacak "İzmir’in Kurtuluş Bayramı" sergisinde, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki 9 Eylül kutlamalarını anlatan fotoğraflar ve gazete manşetleri yer alacak. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nin özel koleksiyonlarından zenginleşen sergi, İzmir’in kurtuluşunun tarihi anılarını gözler önüne serecek.