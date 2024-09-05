İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) bu yıl da çocukları unutulmaz anlarla buluşturuyor. 93. İEF Çocuk Sahnesi, 31 Ağustos - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında her akşam İsmet İnönü Sanat Merkezi Önü Çim Alan’da, Kültürpark'ta gerçekleşecek etkinliklerle çocuklara renkli ve eğlenceli anlar sunacak.

Etkinlik programı

Tarih ve Saatler:

Etkinlik, 31 Ağustos - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında her gün 17.30 - 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Yer:

İsmet İnönü Sanat Merkezi Önü Çim Alan, Kültürpark, Konak / İzmir

Program içeriği:

Etkinlik alanında her gün tiyatro oyunları, pandomim gösterileri, masal anlatımları ve sihirbaz şovları gibi çeşitli eğlenceli aktiviteler çocukları bekliyor. Her akşam, tiyatro oyunlarının ardından pandomim, masal anlatımı ve sihirbaz gösterisi ile çocuklar hem eğlenecek hem de sanatı yakından tanıyacak.

Çocuklar için sanat ve eğlence

İzmir'in kültür ve sanat hayatına katkıda bulunan İEF Çocuk Sahnesi, aileleri ve çocukları bir araya getirerek sosyal etkileşimi artırmayı amaçlıyor. Etkinlikler, çocukların yaratıcılığını geliştirecek ve onların farklı sanat dalları ile tanışmasını sağlayacak.