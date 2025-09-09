Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde yükselişini sürdürdü. 9 Eylül 2025 sabahında saat 09:30 itibarıyla dolar 41,27 TL’den, euro ise 48,65 TL’den işlem gördü. Sterlin ise 56 TL seviyesinden alıcı buldu.

Güncel döviz kurları

Serbest piyasada dolar bugün 41,1997 TL’den alınıp 41,2751 TL’den satıldı. Dolar dünün kapanışına göre yüzde 0,09 yükseliş kaydetti.

Euro 48,5683 TL’den alınıp 48,6533 TL’den satılırken, günlük artış yüzde 0,09 oldu.

Sterlin ise 55,9932 TL’den alınıp 56,0470 TL’den satıldı.

Doların aylık ve yıllık performansı

Eylül ayı başına göre dolar 0,16 TL artarak yüzde 0,38 değer kazandı.

Yılbaşında 35,36 TL seviyesinde olan dolar, 5,91 TL artarak yüzde 16,70 yükseldi.

Son bir yılda ise dolar 34,06 TL’den 41,27 TL’ye çıkarak yüzde 21,16 artış gösterdi.

Euronun aylık ve yıllık performansı

Euro ay başına göre 0,41 TL artışla yüzde 0,85 değerlendi.

Yılbaşında 36,48 TL olan euro, 12,11 TL yükselişle yüzde 33,20 arttı.

Son bir yılda euro 37,62 TL’den 48,59 TL’ye çıkarak yüzde 29,15 değer kazandı.

Sterlinin aylık ve yıllık performansı

Sterlin eylül başına göre 0,32 TL artarak yüzde 0,57 yükseldi.

Yılbaşında 43,97 TL olan sterlin, 12,05 TL artışla yüzde 27,39 değer kazandı.

Son bir yılda ise sterlin 44,57 TL’den 56,02 TL’ye çıkarak yüzde 25,68 arttı.