Yeni düzenlemeye göre, kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 gün boyunca 710 TL’lik eski tutar üzerinden ödenmiş harç pulları geçerli sayılacak. Bu süre içinde vatandaşlardan herhangi bir fark ücreti alınmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek

Kararın uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak. Yeni harç miktarı bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm havalimanı, kara ve deniz sınır kapılarında uygulanacak.

Yıl içinde ikinci zam

Yurt dışı çıkış harcı, son bir yılda ikinci kez yükseltilmiş oldu. 2024 yılında 150 TL’den 500 TL’ye çıkarılan harç, 2025’in başında 710 TL’ye yükseltilmişti. Son düzenleme ile birlikte tutar 1.000 TL’ye ulaşarak son bir yılda yaklaşık yüzde 100 artış göstermiş oldu.

Yeni düzenleme, özellikle sık seyahat eden vatandaşlar arasında tartışma yarattı. Artışın bütçeleri zorlayacağını dile getiren yolcular, harcın makul seviyelerde tutulması gerektiğini ifade ediyor.