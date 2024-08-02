Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, Türkiye’nin 9 ilinde acele kamulaştırılma kararı alındı. Karar, çeşitli afetlerden etkilenen hak sahiplerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan acele kamulaştırılma kararı, Türkiye'nin 9 ilinde çeşitli afetlerden etkilenen bölgeleri kapsıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan bu karar, afet bölgelerinde hak sahibi afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını hızla karşılamayı hedefliyor.

Kamulaştırılan bölgeler

Adıyaman: Gerger ilçesi Yeşilyurt Mahallesi ve Kahta ilçesi Akıncılar Beldesi

Ardahan: Posof ilçesi Savaşır Köyü

Aydın: Karacasu ilçesi Dikmen Mahallesi

Elazığ: Afet bölgesinde olan yerler

Erzurum: Çat ilçesi Tuzluca Mahallesi

Kahramanmaraş: Nurhak ilçesi Alçiçek (Barış) Mahallesi

Sinop: Türkeli ilçesi Düzler Köyü

Van: Tuşba ilçesi Kalecik Mahallesi

Bu bölgelerdeki bazı ada ve parseller, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Son dönemde yaşanan çeşitli doğal afetler, bu bölgelerdeki birçok insanın evsiz kalmasına neden oldu. Cumhurbaşkanlığı kararı, bu zor durumdaki afetzedelerin hızlı bir şekilde barınma ihtiyaçlarını karşılamak için alınmış bir önlem olarak öne çıkıyor. Kamulaştırma kararı, afetlerin ardından yeniden inşa süreçlerini hızlandırmak ve sosyal yardımları etkin bir şekilde yönlendirmek amacı taşıyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, kamulaştırma kararının afetzedelerin yaşam koşullarını iyileştireceğini ve hızlı bir şekilde barınma çözümleri sunacağını belirtti. Afet sonrası inşaat süreçlerinin hızlanmasıyla, bölgelerdeki ekonomik ve sosyal toparlanmanın da hızlanması bekleniyor.