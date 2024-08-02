Kalder Ve Yaşar Üniversitesi'nden Üniversite Sanayi Iş Birliği

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi ile Yaşar Üniversitesi arasında imzalanan özel iş birliği protokolü, üniversite-sanayi iş birliğini pekiştirecek önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Protokol çerçevesinde, KalDer üyesi firmaların çalışanları Yaşar Üniversitesi’nde lisansüstü eğitimlerini yüzde 25 indirimli alabilecek ve özel sertifika programlarına katılma fırsatı bulacak. Ayrıca, Yaşar Üniversitesi öğrencileri, KalDer üyesi firmalarda staj ve kariyer imkanlarından yararlanabilecek.

Üniversite-sanayi iş birliği için önemli bir adım

Protokol imza töreninde konuşan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, üniversite-sanayi iş birliğini daha ileriye taşımak amacıyla bu protokolü imzaladıklarını belirtti. Ünlü, eğitimli iş gücünün iş hayatında büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Yaşar Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu protokolle, lisansüstü eğitimlerde yüzde 25 indirim elde edeceğiz. Ayrıca, özel eğitimlerden ve AR-GE desteklerinden faydalanacağız. Üniversite ile özel projelerde iş birliği yapacak ve etkinliklere katılacağız. Üniversite öğrencilerine staj ve kariyer fırsatları sunacağız. Bu protokol ile önemli bir aşama kaydedeceğimize inanıyorum” dedi.

Eğitimle kurumların katma değeri artacak

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, sanayide eğitimli iş gücünün önemine dikkat çekerek, “Eğitimli iş gücü her geçen gün daha değerli hale geliyor. Üniversitemiz, sanayi ile iş birliği yaparak bu ihtiyacı karşılamaya devam edecek. Eğitim alan firma yöneticileri ve çalışanları, kurumlarına daha fazla katkı sağlayacak. KalDer ile yaptığımız protokolün, dernek üyesi firmalar için büyük katkılar sunacağına inanıyorum” diye konuştu.