Borsa İstanbul'da 9 Mayıs işlem gününde yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan hisseler belli oldu. %10'a yakın günlük artışla dikkat çeken 5 hisse öne çıktı.

9 Mayıs 2025 Borsa İstanbul'da en çok yükselen hisseler

Borsa İstanbul'da 9 Mayıs Perşembe günü yatırımcıların yüzünü güldüren hisseler belli oldu. Günlük bazda %9,5 ile %10 arası artış gösteren hisseler, özellikle kısa vadeli alım-satım yapan yatırımcılar için dikkat çekici sinyaller verdi.

En çok artan ilk 5 hisse arasında sanayi, enerji, gayrimenkul ve teknoloji odaklı şirketler yer aldı.

Günün en çok kazandıran 5 hissesi:

Sıra Hisse Kodu Önceki Kapanış Son Fiyat Yükseliş (%) 1️⃣ LRSHO 3,51 TL 3,86 TL +10,0% 2️⃣ EMKEL 27,52 TL 30,26 TL +10,0% 3️⃣ GRTHO 244,90 TL 269,25 TL +9,9% 4️⃣ NUGYO 6,94 TL 7,63 TL +9,9% 5️⃣ CASA 95,15 TL 104,60 TL +9,45%

Sektörel değerlendirme: Hangi sektörler öne çıktı?

9 Mayıs'taki yükseliş trendinde enerji, gayrimenkul geliştirme ve holding yapısına sahip hisseler ön planda yer aldı. Özellikle düşük hacimli hisselerdeki sert yükselişler, teknik alımlar ve kısa vadeli pozisyonlarla desteklendi.

Analist yorumu:

"Günlük bazda yaşanan bu yükselişler, teknik göstergelerin pozitif sinyal üretmesinin yanı sıra, bazı hisselerde gelen hacimli alımların etkisiyle şekillendi. Ancak yatırımcıların dikkatli olması ve temkinli hareket etmesi önem taşıyor."

Hızlı bilgi:

Tüm hisseler günlük tavan bandına yakın seyretti.

Teknik analizde RSI ve MACD sinyalleri pozitif bölgeye geçiş gösterdi.

Yükselişler yüksek hacimle desteklendi.

Bu tarz ani yükselişler genellikle kısa vadeli pozisyonlarla gerçekleşebilir. Bu nedenle, yatırım kararlarında şirketin temel verileri, sektör analizleri ve genel piyasa dinamikleri birlikte değerlendirilmelidir.