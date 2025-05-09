Gediz Elektrik, 10 Mayıs Cumartesi günü İzmir'in 17 ilçesinde bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Gediz Elektrik, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü İzmir genelinde yapılacak şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 17 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Kesintilerin saatleri ve etkilenecek mahalleler detaylı olarak açıklandı.

Kesinti detayları açıklandı

Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamada, planlı kesintilerin bakım ve altyapı yenileme kapsamında gerçekleştirileceği ifade edildi. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden önlem almaları çağrısı yapıldı.

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve saatler

Aliağa, Bergama, Bornova, Çeşme, Çiğli, Foça, Gaziemir, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Kınık, Konak, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde elektrik kesintileri belirli saat aralıklarında uygulanacak.

Her ilçeye ve mahalleye göre saat ve sokak bilgileri ayrıntılı olarak aşağıdaki kaynak bağlantılardan incelenebilir:

Gediz Elektrik Resmî Planlı Kesintiler Sayfası

Etkilenecek bazı mahalleler şöyle;

Bornova Yakaköy, Çiçekli

Çiğli Ataşehir, Güzeltepe

Foça Yenibağarası, Hacıveli

Konak Güneşli, Zafertepe

Torbalı Yedi Eylül, Atatürk

Urla Özbek

ve daha birçok mahalle...

Tüm kesinti saatleri ve mahalle bazlı detaylar için yukarıdaki bağlantı kullanılabilir.

İzmir'de 10 Mayıs Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak ilçeler şöyle;

ALİAĞA / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Çaltılıdere ( Atatürk Cd. Pınarcık Yolu Cumhuriyet Sk. Pehlivan Sk. Pınarcık Sk. Şentürk Şentürk Sk. )

BERGAMA / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Avunduk ( Avunduk Yolu Avunduk Köyü İç Yolu )

Maruflar ( Maruflar Maruflar Köyü İç Yolu )

Koyuneli ( KOYUNELİ Koyuneli Köyü İç Yolu )

Balaban ( Balaban Köyü Balaban Köyü İç Yolu )

Atçılar ( Atçılar Köyü İç Yolu Atçılar Köyü )

Öksüzler ( Öksüzler Köyü İç Yolu )

Rahmanlar ( Rahmanlar Köyü İç Yolu )

Seklik ( Seklik Köyü İç Yolu )

Tavukçukuru ( Tavukçukuru Köyü İç Yolu )

Kocaköy ( Kocaköy Köyü İç Yolu )

Kocahaliller ( Kocahaliller Köyü İç Yolu )

İsmailli ( ismailli köyü iç yolu İsmailli Köyü İç Yolu İsmailli Yuntdağ Yolu Bayramcılar Yolu )

İsmailli Hacılar ( Hacılar Köyü İç Yolu )

Bekirler ( Bekirler Köyü İç Yolu )

Bayramcılar ( Bayramcılar Köyü İç Yolu Bayramcılar )

KINIK / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

Yeni ( 200 Seyhan Kırcalar Küme EVREN isimsiz 56 )

Fatih ( Nimet Harman Kümesi Akhisar Bergama Yolu )

BERGAMA / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Durmuşlar ( Durmuşlar Köyü İç Yolu )

KEMALPAŞA / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Mehmet Akif Ersoy ( HARILDAK KÜMEEVLERİ 1.Öteyaka Kümeevler Harıldak Kümesi Harıldak )

Sekiz Eylül ( Küplücealtı )

ALİAĞA / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 14:00

Çaltılıdere ( Tavus Sk. Okul 3. Sk. Hacılar Sk. Gül 1. Sk. Cami Sk. Cami 1. Sk. Bayırkent Sk. Çanakkale Ana Yolu Cd. )

BAYINDIR / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 16:00

Fırınlı

Mahmutlar

Elifli

KARŞIYAKA / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

11:00 - 14:00

Mavişehir ( Aziz Nesin Blv. )

FOÇA / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 11:00

Mustafa Kemal Atatürk ( GÜLSE IRMAK SİVRİ MİLLET SOLMAZ EDA MALİYECİLER GÜNCEL FOÇA ŞEHİTLERİ GÜVERCİN ŞİMŞEK ARMAN YAVUZHAN CD. YAVUZHAN MELEK HOŞSES MÜGE GEZGİN DOSTLUK ÇELEBİ SABIR UĞUR MUMCU Işıl Göçebe MELODİ sumru PLEVNE )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 17:00

İlkkurşun ( İlkkurşun Köyü İç Yolu )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Çaylı

GAZİEMİR / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

03:00 - 03:15

Irmak ( 21. Sk. 19. Sk. Metin Henkoğlu Cd. 99. Sk. 98. Sk. 97. Sk. 96. Sk. 93. Sk. 92. Sk. 91. Sk. 90. Sk. 89. Sk. 88. Sk. 55. Sk. 38/38. Sk. 38/27. Sk. 38/26. Sk. 38/25. Sk. 38/23. Sk. 37. Sk. 38/2. Sk. 35. Sk. 34. Sk. 33/3. Sk. 33/2. Sk. 33/1. Sk. 33. Sk. 32. Sk. 31. Sk. 30. Sk. 29. Sk. 21/1. Sk. )

Gazikent ( Atatürk Blv. 673. Sk. 674. Sk. 80/2. Sk. )

Yeşil ( 58. Sk. 58/1. Sk. 59. Sk. 61/1. Sk. 650. Sk. 651. Sk. 663. Sk. Abdullah Arda Abdülhamit Yavuz Abdülhamit Yavuz Cd. Halil Tan Parkı İçi Yolu Metin Henkoğlu Nevvar Salih İşgören Cd. 40. Sk. 43/3. Sk. 40 sk 40/2. Sk. 40/3. Sk. 40/4. Sk. 40/6. Sk. 40/7. Sk. 41. Sk. 42. Sk. 43. Sk. 44. Sk. 45. Sk. 46. Sk. 46/1. Sk. 46/2. Sk. 47. Sk. 47/1. Sk. 48. Sk. 48/1. Sk. 49. Sk. 50. Sk. 51. Sk. 51/1. Sk. 52. Sk. 53. Sk. 56/1. Sk. 57. Sk. )

Gazi ( Hasan Güven Hasan Güven Cd. Kemal Reis Cd. Kubilay Cd. Mehmet Emin Gürkan Cd. Millet Cd. Önder Önder Sk. MEHMET EMİN GÜRKAN 13. Sk. 14. Sk. 15. Sk. 16. Sk. 16/1. Sk. 17. Sk. 18. Sk. 20. Sk. 22. Sk. 23. Sk. 25/2. Sk. 26. Sk. 27. Sk. 27/1. Sk. 28/1. Sk. 28/10. Sk. 28/2. Sk. 28/25. Sk. 28/29. Sk. 28/3. Sk. 28/4. Sk. 28/5. Sk. 28/6. Sk. 28/8. Sk. 28/9. Sk. Abdullah Arda Meydanı Abdullah Arda Meydanı İçi Yolu Alb. İbrahim Karaoğlanoğlu Cd. )

Sevgi ( 80. Sk. 80/10. Sk. 80/9. Sk. Akçay Cd. Nevvar Salih İşgören Yeşiller Park İçi Yolu 40 40 sk. 40/5. Sk. 651/1. Sk. 652. Sk. 653. Sk. 654. Sk. 655. Sk. 656. Sk. 657. Sk. 658. Sk. 659. Sk. 660. Sk. 661. Sk. 662. Sk. 665. Sk. 666. Sk. 667. Sk. 668. Sk. 669. Sk. 670. Sk. 671. Sk. 672. Sk. )

Atıfbey ( 10. Sk. 11/1. Sk. 12. Sk. 12/1. Sk. 5. Sk. 56. Sk. 6. Sk. 6/1. Sk. 6/2. Sk. 6/3. Sk. 60. Sk. 61. Sk. 62. Sk. 63. Sk. 63/1. Sk. 63/2. Sk. 64. Sk. 64/1. Sk. 65. Sk. 65/1. Sk. 66. Sk. 67. Sk. 70. Sk. 71. Sk. 72. Sk. 8. Sk. 8/2. Sk. 9. Sk. Etiler Cd. Lozan Cd. Prof. Dr. Türkan Saylan Cd. Çolak Molla Mümin Hoca Sk. Önder Cd. Şehit Feridun Pözüt Cd. ÖNDER )

Dokuz Eylül ( 695. Sk. )

Fatih ( 1142. Sk. 1185. Sk. 1185/1. Sk. 1182 )

GAZİEMİR / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 09:15

Fatih

GAZİEMİR / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

13:00 - 13:15

Fatih

GAZİEMİR / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Fatih

BORNOVA / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

00:30 - 00:45

Kazımdirik ( Çocuk Parkı İçi Yolu 195. Sk. 196. Sk. 197. Sk. 198. Sk. 200. Sk. Fatih Sultan Mehmet Cd. Gediz Cd. Mustafa Kemal Cd. )

Ergene ( YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI 525. Sk. Yüzbaşı İbrahim Hakkı )

DİKİLİ / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

17:00 - 20:30

Denizköy ( Esyer Sitesi )

Çandarlı ( BİMEYKO 30 Martı Sk. Bimeyko 8 Bimeyko 46 Bimeyko 37 Bimeyko 30 BİMEYKO 28 Bimeyko 26 Bimeyko 20 Bimeyko 18 Bimeyko 16 Bimeyko 14 Bimeyko 12 Bimeyko 10 BİMEYKO 43 BİMEYKO 37 )

DİKİLİ / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 14:00

Çandarlı ( Bimeyko 72 Sk Bimeyko 82 Sk. BİMEYKO 74 BİMEYKO 80 DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU Bimeyko30 Bimeyko 84 Bimeyko 75 Bimeyko 69 BİMEYKO 66 Bimeyko 61 Bimeyko 5 Bimeyko 38 Bimeyko 36 Bimeyko 34 BİMEYKO 17 Bimeyko 1 Bimeyko 3 Sk. Bimeyko 44 S. BİMEYKO 34 )

BORNOVA / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 13:00

Tuna ( 5617. Sk. 5627/3. Sk. Sanat 5500/1. Sk. 5615. Sk. 5627/2. Sk. )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Köseler ( Köseler Köyü İç Yolu )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 16:00

Konaklı

FOÇA / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Hacıveli ( Foça İzmir Karayolu Cd. 418. Sk. 413. Sk. 40/1. Sk. )

SELÇUK / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 13:00

İsa Bey ( ayvalık sıfatı KORUDAĞ MEVKİİ ŞARAPÇI KUYU MEVKİİ 2048 KALEALTI MEVKİİ kuyumcu mevkii TARİŞ ARKASI Selçuk-İzmir Yolu 2050 2049 )

Zafer

Atatürk ( ÇORAK MEVKİİ )

Barutçu ( Barutçu Yolu CİVAŞİR MEVKİİ )

Belevi

Zeytinköy ( KEMİK )

BEYDAĞ / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

16:00 - 18:00

Cumhuriyet ( SANAYİİ SİTESİ A BLOK ALAÇAYIR MEVKİİ ŞEHİT RAŞİT BAŞOĞLU İSTİKLAL İnönü Cad. Özlü Sk. ÖZLEM Ödemiş Cd. ÇINGIRAK Çukur Sk. Çelik Sk. ÇAYAĞZI ÇAY ÇARŞI Çakır Sk. ZEYTİNLİK 2 Zambak Sk. YILMAZ Yurtseven Sk. Yeni Sk. ULUS TOPÇU SELEK Sebze Pazarı Sk. Raşit Başoğlu Cd. Raşit Başoğlu Caddesi Patika PARK Nergiz Sk. Mercan Sk. Menekşe Sk. Mareşal F.Çakmak Maden Sk. LALE Kültür Blv. KAVAKYOLU Karaosmanoğlu Sk. Kaleardı Sk. Kadı Sk. Kader Sk. HAN Gündüz Sk. GÜL Emniyet Sk. 7 EYLÜL KURTULUŞ PARKI BAHRİYE ÜÇOK Aşçı Sk. ATATÜRK Arif Sk. Alaçayır Mevki Sk. ADNAN MENDERES Adaküre Yolu 75.YIL KARANFİL PAZARALTI MEVKİİ CUMHURİYET KÜLTÜR SÜMBÜL ZAMBAK AKDAĞ EREN 2 EYLÜL KURTULUŞ PARKI EŞSİZ ZEYTİNLİK1 ulus-1 ELMA SANAYİİ SİTESİ C BLOK SANAYİİ SİTESİ YANI SANAYİİ SİTESİ D BLOK SANAYİİ SİTESİ B BLOK SANAYİİ SİTESİ F BLOK SANAYİİ SİTESİ H BLOK DEMİRCİ İNÖNÜ MAREŞAL F.ÇAKMAK BAŞ MOLLA ÖMER )

Beyköy ( İşçi Lojmanları Küme Evleri Cevızlı Kuyu Sokagı Beyköy Yolu Sk. )

Atatürk ( KORGALI BEYDAĞ LOZAN BÜLBÜL 50.YIL CEYLANOĞLU KAYMAKAM YUSUF DOĞAN ARITÜRK FERAH EŞME BALCI ZEYBEK SELVİ DÖNMEZ NAZİLLİ GÜLER KIBRIS BANKA NAZİLLİ CAD. SOĞUKKUYU ŞENTÜRK ŞEHİT OSMAN SARI ÖZGÜR ÖDEMİŞ YILDIZ YÜKSEL Uzun Sokağı Uzun Sokagı TURP SAĞLIK Pulcu Sokağı Posta Sk. Patıka Maarif Sk. Lozan Sokağı Leylak Sk. Garaj Sk. Cevizli Kuyu Sokağı Cengiz Sk. CAMİ BARIŞ AYDOĞDU AYAN Atatürk Mah İç Yol )

Alakeçili ( BAŞAK EMEK )

Adaküre

Aktepe ( 80.YIL ÖDEMİŞ YOLU HASAN ÇAVUŞ ÖDEMİŞ YOLU SOKAK KÖPRÜ BAŞI MEVKİİ KÖPRÜBAŞI MEVKİİ ÇATAL AFACAN Çatal Sk. ÖZER Köprübaşı Mevki Sk. Hürriyet Caddesi Hasan Çavuş Cd. Hasan Çavuş Caddesi Hasan Çavuş Cad. Hacı Kırlı Cd. AYDIN Afacan Sk. )

Halıköy ( Halıköy Köyü İç Yolu Halıköy )

Erikli ( SEDEF Erikli Yolu )

Mutaflar ( DUTDİBİ )

Tabaklar

Yeniyurt ( KUYU )

Yukarıaktepe

KİRAZ / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 16:30

Çayağzı ( ÇAYAĞZI Çelebiler Çayağzı Koyu İç Yolu Çayağzı Zeytinalan Köseoğlu Suyu Karaburc Koyu İç Yolu Karaburc Koyu İc Yolu )

ÇEŞME / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 11:00

Ilıca ( İzmir-Çeşme Yolu 5040. Sk. 5049. Sk. 5053. Sk. 5054. Sk. 5055. Sk. )

Alaçatı ( 14089/4 14089/2 14089/1 Sk. 14050. Sk. 14071. Sk. 14075. Sk. 14081. Sk. 14082. Sk. 14085. Sk. 14086. Sk. 14087. Sk. 14088. Sk. 14089 14089/3. Sk. )

ALİAĞA / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

B. Hayrettin Paşa ( Papatya Küme Evler Cemalettin Aksu Cd. Cemalettin Aksu )

Fatih ( Helvacı Foça Yolu Sk. )

KİRAZ / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 17:00

Olgunlar ( Gedik OLGUNLAR Olgunlar )

KİRAZ / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 17:30

Olgunlar ( GEDİK HACILAR Gedik )

ÇEŞME / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 10:00

16 Eylül ( 3017. Sk. 3301. Sk. 3272. Sk. 3070/1. Sk. 3070. Sk. 3068. Sk. 3066. Sk. 3065. Sk. 3063. Sk. 3061. Sk. 3060. Sk. 3059. Sk. 3040. Sk. 3039. Sk. 3038. Sk. 3036. Sk. 3035. Sk. 3034. Sk. 3031. Sk. 3030. Sk. 3028. Sk. 3027. Sk. 3026. Sk. 3025. Sk. 3024. Sk. 3023. Sk. 3022. Sk. 3021. Sk. 3020. Sk. 3019. Sk. 3016. Sk. 3015/1. Sk. 3014. Sk. 3013. Sk. 3012. Sk. 3001 3302 3038 )

Sakarya ( 4001. Sk. 3171. Sk. 3170/1. Sk. 3170. Sk. 3169. Sk. 3168. Sk. 3167. Sk. 3166 3156. Sk. 3145 3140. Sk. 3118. Sk. 3111. Sk. 3108. Sk. 3098. Sk. 3097. Sk. 3095. Sk. 3094. Sk. 3094 Sk. 3093. Sk. 3092. Sk. 3091. Sk. 3090. Sk. 3089. Sk. 3088. Sk. 3087. Sk. 3086. Sk. 3085. Sk. 3084. Sk. 3083. Sk. 3082. Sk. 3080. Sk. 3079. Sk. 3078. Sk. 3077. Sk. 3076/1. Sk. 3076. Sk. 3075. Sk. 3074. Sk. 3073. Sk. 3072. Sk. 3011 4002. Sk. )

Dalyan ( 4005/1 )

ALİAĞA / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

B. Hayrettin Paşa ( 2521 2517 2508 PAPATYA )

KONAK / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Çınartepe ( Dicle Cd. 2648. Sk. 2647/1. Sk. 2645. Sk. 2643. Sk. 2641. Sk. 2640. Sk. 2639. Sk. 2638. Sk. 2637. Sk. 2636. Sk. 2635. Sk. 2634. Sk. 2633. Sk. 2632. Sk. 2631. Sk. 2630. Sk. 2629. Sk. 2628. Sk. 2627. Sk. 2624. Sk. 2623. Sk. 2622/1. Sk. 2622. Sk. )

KARABAĞLAR / İZMİR

Planlandı

10Mayıs 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 14:00

Ali Fuat Erden ( 9754. Sk. 9755. Sk. 9757. Sk. 9761. Sk. 9763/1. Sk. 9770. Sk. 9770/1. Sk. 9771. Sk. Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk. )

Limontepe ( 9763. Sk. )