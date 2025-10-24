Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde Karaköy Mahallesi’ne polis ekipleri tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sabaha karşı başladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti, silah bulundurma ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyona, 110 ekip ve 551 personel katıldı.

Operasyon kapsamında 9 narkotik köpeği ve idarecisi de görev aldı. Ekipler, 27 adreste 34 kişiye yönelik arama gerçekleştirdi.

33 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 4 tüfek şarjörü, 93 fişek, 3 hassas terazi ve 56 sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca sentetik kannabinoid ve esrar gibi uyuşturucu maddelere de el konuldu.

Operasyon sonucunda çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlıların sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: