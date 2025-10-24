Milli sporcu Adem Asil, 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda erkekler bireysel halka aletinde gümüş madalya kazandı. Asil, 2022’deki dünya şampiyonluğunun ardından bir kez daha podyuma çıkarak Türkiye’ye gurur yaşattı.

Adem Asil'den Türkiye'ye gümüş madalya

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda mücadele eden Adem Asil, erkekler bireysel halka aletinde gümüş madalya kazandı.

Elemelerde 14.466 puanla 4. sıradan finale yükselen milli sporcu, finalde 14.566 puan elde etti. Asil, ABD’li Donnell Whittenburg’ün (14.700) arkasında ikinci olarak podyuma çıktı.

2022’de Dünya Şampiyonu olmuştu

26 yaşındaki milli cimnastikçi Adem Asil, halka aletinde 2022 Dünya Şampiyonası’nda kazandığı altın madalyanın ardından bu kez gümüş madalya alarak bir kez daha Türkiye’nin gururu oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Milli sporcumuz Adem Asil’i başarısından dolayı kutluyor, teknik ekibimize teşekkür ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Türkiye tek madalyayla şampiyonayı tamamladı

2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda Türkiye Milli Takımı, Adem Asil’in aldığı gümüş madalya ile organizasyonu tek madalya ile tamamladı.