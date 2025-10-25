Kuşadası Belediyesi ve KIBATEK iş birliğiyle düzenlenen Nazım Hikmet Ran Edebiyat Günleri, 9 farklı ülkeden katılımcıların yer aldığı etkinlikle başladı. Etkinlikte şair, yazar ve akademisyenler, usta şairin şiirlerini kendi dillerinde okudu.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılışta sinevizyon gösterimiyle Nazım Hikmet'in hayatı anlatıldı. Onur konuğu Eski Devlet Bakanı ve TBMM Eski Başkan Vekili Prof. Dr. Yüksel Yalova, gecede Nazım Hikmet’i canlandırdı.

Azerbaycan, Doğu Türkistan, Kazakistan, Hindistan, Polonya, Hollanda, Almanya, İtalya ve Bulgaristan gibi 9 farklı ülkeden gelen şair, yazar ve akademisyenler, Nazım Hikmet Ran’ın şiirlerini kendi dillerinde okuyarak usta şairi andı. Katılımcılar ayrıca müzik konseri de verdi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Nilüfer Tektaş Cevahir açılış konuşmasında, “Aydınlık bir gelecek için sanatla, edebiyatla, şiirle yanmayı ve insana, umuda ve barışa inanmayı seçiyoruz. Nazım Hikmet sadece Türk edebiyatının değil, dünya edebiyatının da parlak yıldızlarından biridir” dedi. Başkan Ömer Günel’in selamlarını da iletti.

Genel Koordinatör Leyla Işık ise, “Bugün büyük bir edebiyatçı ve insanlık savunucusu olan Nazım Hikmet’i anmak ve onun mirasını yaşatmak amacıyla buradayız. Nazım Hikmet, dünya edebiyatının da en önemli isimlerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Nazım Hikmet Ran Edebiyat Günleri, cumartesi günü etkinliğe katılan sanatçılara plaket takdimiyle sona erecek.