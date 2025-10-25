Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde İl Başkanı Tarık Akın ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret sırasında vatandaşların taleplerini dinleyen Özdağ, Sultanhisar halkıyla bir süre sohbet etti.

Sultanhisar merkezinde esnafı tek tek ziyaret eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, vatandaşlarla da bir araya gelerek ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İl Başkanı Tarık Akın’ın da eşlik ettiği ziyarette Özdağ, parti politikaları ve yerel sorunlar hakkında bilgi aldı.

Sultanhisar programının ardından Özdağ, milli mücadele kahramanı Yörük Ali Efe’nin adını taşıyan Yörük Ali Efe Evi ve Müzesi’ni gezdi. Müze yetkililerinden bilgi alan Özdağ, daha sonra Yörük Ali Efe’nin mezarını ziyaret ederek dua etti.

Kuva-yi Milliye döneminin önemli isimlerinden Yörük Ali Efe, Aydın ve çevresinde yürüttüğü mücadeleyle milli direnişin sembol isimlerinden biri olarak anılıyor.