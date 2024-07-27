Türkiye'nin yargı sistemini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan 9. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 39 maddeden oluşan paket, ceza indirimi, infaz düzenlemeleri ve denetimli serbestlik gibi önemli başlıkları kapsıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına göre, paketle ilgili detaylar ve yürürlüğe girme tarihi hakkında bilgi almak mümkün. Resmi Gazete'de yayınlanma tarihi henüz netleşmiş değil.

Ceza artışı ve ceza indirimi

Ceza İndirimi: Paket, bazı suçlarda 4-4 oranında ceza indirimi öngörüyor. Bu düzenleme, suçluların ceza sürelerinde belirli bir hafifleme sağlayacak.



Denetimli Serbestlik Düzenlemesi: Yeni düzenleme, hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmelerini öngörüyor. Bu düzenleme, cezasızlık algısını kırmayı ve infaz sistemine daha fazla esneklik kazandırmayı amaçlıyor.



Kadınların Soyadı Hakkı: Paketle birlikte, iki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadlarını kullanma hakkı verilmesi bekleniyor. Bu değişiklik, kadınların kişisel kimlik haklarını güçlendirecek.



Hakimler ve Savcılar Kanunu: Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da bazı değişiklikler yapılması öngörülüyor. Bu değişiklikler, adalet sisteminin işleyişine dair yenilikler getirebilir.



Sporda Şiddet ve Cezalar: Sporda şiddet konusuna yönelik yeni düzenlemeler ve caydırıcılık açısından cezaların artırılması gibi önlemler de gündemde.

Genel af çalışması yok

9. Yargı Paketi'nde genel af düzenlemesi bulunmuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8. Yargı Paketi çalışmaları sırasında genel af ile ilgili bir çalışmanın gündemde olmadığını belirtmişti. Bu durum, genel af bekleyenler için üzücü bir gelişme olabilir.

Paketin Meclis'teki süreçleri tamamlandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Ancak, kesin yürürlük tarihi henüz açıklanmamış durumda. Paket, Meclis'teki onay süreçlerinin ardından kısa süre içinde yürürlüğe girebilir.