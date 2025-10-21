Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları 4. sınıf öğrencisi Rüya Şehitoğlu, henüz 9 yaşında olmasına rağmen olgun bir sanat anlayışıyla hazırladığı eserlerini Avi Art Venue’de sanatseverlerin beğenisine sundu. Rüya’nın “Renklerin Dili” adını verdiği kişisel sergisi, yoğun ilgiyle karşılandı.

Açılışa; İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Güneş, Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü Ali Satmaz, SİSEV Vakfı Başkanı Zeki Karaoğlu, Tınaztepe Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kerziban Yenal, Doç. Dr. Ahu Pakdemirli, eğitimciler, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Geleceğe dair umut veriyor”

Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin Güneş, Rüya’nın eserlerinde yaşının ötesinde bir derinlik bulunduğunu belirterek, “Bugün burada, renklerin ve çizgilerin diliyle bize kendi evrenini anlatan bir çocuğun sanat yolculuğuna tanıklık ediyoruz. Henüz dokuz yaşında bir öğrencinin bu olgunlukta üretimler yapabilmesi, geleceğe dair hepimize umut veriyor. Rüya’yı ve onun yanında olan ailesini, öğretmenlerini yürekten kutluyorum” dedi.

“Sanata ve sanatçıya destek, eğitimin parçası olmalı”

Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları Eğitim Koordinatörü Ali Satmaz ise Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur” sözünü hatırlatarak, “Sanat; toplumların gelişimi, kültürlerin yaşatılması açısından büyük bir güçtür. Genç yaşta böyle bir başarıya imza atan öğrencimizi yürekten kutluyorum. Sanata ve sanatçıya destek olmak biz eğitimcilerin temel sorumluluklarındandır” diye konuştu.

Katılımcılar, küçük yaşına rağmen Rüya’nın eserlerinde güçlü bir teknik beceri ve derin bir duygusal ifade olduğunu belirterek genç sanatçıyı tebrik etti.

Rüya, sanatın renkli kapısını erkenden araladı

Eserlerinde doğa, hayal gücü ve insan duygularını özgün biçimlerde yorumlayan Rüya Şehitoğlu, küçük yaşına rağmen sanata duyduğu ilgiyi kararlılıkla sürdüreceğini söyledi. “Resim yapmak beni mutlu ediyor, duygularımı renklerle anlatabiliyorum” diyen Rüya, yeni sergiler açmak istediğini belirtti.