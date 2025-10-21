Karşıyaka Stadı projesinde tarihi bir gelişme yaşandı. Yıllardır arazi ve imar sorunları nedeniyle tamamlanamayan statta kritik devir işlemi sonuçlandı. Karşıyaka Spor Kulübü, “Artık kendi stadımıza kavuşma hayalimiz bir adım daha yakın” açıklamasını yaptı.

Karşıyaka Stadı’nda tarihi gelişme

İzmir’in yıllardır beklediği Karşıyaka Stadı projesinde kritik bir aşama daha tamamlandı. Arazi mülkiyeti, otopark planlaması, imar sorunları ve maliyet artışları nedeniyle uzun süredir ilerleme kaydedilemeyen projede devir işlemi sonuçlandı.

Stadın bulunduğu arazinin Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi süreci resmen tamamlandı. Böylece Karşıyaka’nın kendi stadına kavuşması için yeni bir döneme girildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önümüzdeki dönemde stadın yapımı için yeniden ihaleye çıkması bekleniyor.

“Tarihi bir dönüm noktası”

Karşıyaka Spor Kulübü, resmi açıklamasında bu sürecin kulüp ve taraftar için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Karşıyaka camiasının uzun yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla beklediği stat konusu bugün çok önemli bir aşamaya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karşıyaka Stadı’nın bulunduğu alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisini bugün itibariyle gerçekleştirmiştir.

Bu karar, Karşıyaka Spor Kulübü ve büyük taraftarımız için tarihi bir dönüm noktasıdır.”

Kulüp, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ayrılan bütçeyle birlikte inşaat sürecini kısa sürede başlatacağına inandıklarını vurguladı.

“Yeşil-kırmızı camia hayaline bir adım daha yakın”

Açıklamada, uzun yıllardır stat konusunda sabırla mücadele eden Karşıyaka taraftarına da özel bir teşekkür yer aldı:

“Büyük Karşıyaka Taraftarı, yıllardır bu mücadeleyi onurla, inatla ve büyük bir aidiyetle sürdürmüştür. Sadece tribünde değil, her platformda inancını kaybetmemiştir. Yeşil-kırmızı renklere gönül veren her Karşıyakalı, bu tarihin gerçek mimarıdır.”

Ayrıca sürece destek veren isimlere de teşekkür edildi:

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan,

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu,

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı,

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici.

Modern ve çağdaş bir stat hedefi

Karşıyaka Spor Kulübü, açıklamasında yeni stadın modern, çağdaş ve Karşıyaka tarihine yakışır bir yapı olacağını belirtti:

“Karşıyaka tarihine yakışır, modern, çağdaş ve gurur duyulacak bir stadı, muhteşem taraftarıyla yeniden kendi evinde olacak!”

Bu gelişmeyle birlikte, Karşıyaka’nın kendi sahasında maç oynayacağı günler için önemli bir adım daha atılmış oldu.