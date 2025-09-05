Ünlü şarkıcı Zara, son dönemde verdiği kilolarla gündeme geldi. 48 yaşındaki sanatçı, 90 günde 16 kilo verdiğini açıklayarak, uyguladığı diyet sürecinde yaşadığı zorlukları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Zara’nın “sabun bile yağsızdı” sözleri dikkat çekti.

Zara’dan şaşırtan diyet açıklaması

Zara, kilo verme sürecinde herhangi bir tıbbi müdahaleye başvurmadığını belirterek şunları söyledi:

“Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca diyet uyguladım, aç kaldım. Ancak ‘Zara kilo almış, Zeyna’ya dönmüş’ eleştirileri motivasyonumu sarstı.” Neosporin krem nedir, nasıl kullanılır, yan etkileri ve fiyatı İçeriği Görüntüle

Sanatçı, yıllarca metabolizmasını yanlış çalıştırdığını fark ettiğini, 90 günlük metodolojik bir süreçle beslenme alışkanlıklarını değiştirerek başarıya ulaştığını ifade etti.

“Sabun bile yağsızdı”

Zara, sürecin zorluklarını şu sözlerle aktardı:

“Hiçbir şey yemedim. Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim. Dolayısıyla benim için çok zordu.”

Sanatçı, disiplin ve kararlılıkla hedeflerine ulaştığını vurguladı.