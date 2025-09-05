Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Hande Erçel ve Hakan Sabancı, üç yıl süren ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılığın ihanet iddialarından değil, evlilik konusundaki fikir ayrılığından kaynaklandığı öne sürüldü.

Ayrılık kararı sosyal medyaya yansıdı

Çiftin ayrılık kararının ardından, birlikte oldukları tüm fotoğraf ve paylaşımlar sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. Bu durum söylentileri güçlendirirken, magazin kulislerinde farklı iddialar gündeme geldi.

“Gerçek sebep ihanet değil”

Günaydın yazarı Bülent Cankurt’un aktardığı bilgilere göre, ayrılığın nedeni ihanet değil. Çiftin yollarını ayırmasında evlilik konusundaki anlaşmazlık belirleyici oldu.

Hande Erçel’in net tavrı

Aileye yakın kaynaklar, Hande Erçel’in son dönemde evlilik isteğini sık sık dile getirdiğini, ancak Hakan Sabancı’nın bu konuda geri adım atmadığını aktardı. Bu fikir ayrılığı, zamanla ilişkiyi çıkmaza sürükledi.

Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye mesafeli durduğu biliniyordu. Hande Erçel’in evlilik konusundaki ısrarı, çift arasındaki uçurumu derinleştirdi.

İlişki noktalandı

Yakın çevresine “Evlilik yoksa ben de yokum” dediği öne sürülen Hande Erçel’in bu tavrı sonrası Hakan Sabancı’nın ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Böylece üç yıl süren ilişki resmen sona erdi.