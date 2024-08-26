Çeşme'de bir yardım konseri düzenlemek için harekete geçen Tayfun, zamanla yarışan Umutcan için duyarlı yüreklerden destek bekliyor.

SMA hastası minik Umutcan Kurt'un tedavi masraflarını karşılamak için ünlü sanatçı Tayfun, sosyal sorumluluk kampanyasına öncülük ediyor. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’den yardım konseri için mekân talebinde bulunan Tayfun, sanatçı dostlarını da bu anlamlı etkinliğe davet etti. Tayfun, Umutcan ve ailesini evinde misafir ederek, "Umutcan’a umut olmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi ve herkesten destek istedi.

Umutcan’ın ailesi yardım çağrısında bulundu

Umutcan’ın annesi Hatice Kurt, çaresiz bir şekilde oğlunun tedavisi için yardım çağrısında bulundu: "Umutcan’ın zamanı çok az kaldı. 1 yaşına girdiğinde ona hayat verecek ilacını almak istiyorum. Ne olur, bir yaşına gelmeden bize yardım edin." Baba Emrah Kurt da tüm babalardan destek bekleyerek, "Bir baba olarak yüreğim yanıyor" dedi.

Valilik onaylı kampanyaya, "Umutcan Kurt Yardım Kampanyası" adı altında TR09 0001 0012 6197 7942 5350 01 Türk Lirası IBAN numarası üzerinden bağış yapılabiliyor.