İzmir'in Fahrettin Altay Meydanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya ağır yaralandı. Kaza, 26 Ağustos 2024 saat 21.30 sularında gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği açıklanmayan bir sürücünün kullandığı araç, Fahrettin Altay Meydanı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya, olay yerinde ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Fahrettin Altay Meydanı'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatarak olayın nasıl meydana geldiğini araştırıyor.