Türkiye'nin en uzun soluklu ve prestijli fuar etkinliklerinden biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 93. yılında enerjik bir programla kapılarını açıyor. 30 Ağustos'tan 9 Eylül'e kadar sürecek olan fuar, her yaş grubuna hitap eden müzik performansları ve kültürel etkinliklerle dolu bir hafta vaat ediyor.

Alternatif Konser programı

31 Ağustos Cumartesi: Pera

Alternatif rock sahnesinin sevilen isimlerinden Pera, enerjik performansıyla fuarın ilk gününü açacak. Grubun güçlü sahne enerjisi, festivale hızlı bir başlangıç yapacak.

1 Eylül Pazar: Melis Fis

Türkiye'nin genç yeteneklerinden Melis Fis, etkileyici vokali ve dinamik sahne performansıyla geceyi aydınlatacak. Sanatçının müziği, genç dinleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratacak.

2 Eylül Pazartesi: Anıl Piyancı

Rap müziğin dinamik isimlerinden Anıl Piyancı, güçlü sahne performansı ve hit parçalarıyla geceyi renklendirecek. Rap tutkunları için kaçırılmayacak bir performans olacak.

3 Eylül Salı: Perdenin Ardındakiler

Alternatif müzik sahnesinin iddialı gruplarından Perdenin Ardındakiler, özgün tarzlarıyla dikkat çekecek. Grubun yenilikçi sound’u, müzikseverler için farklı bir deneyim sunacak.

4 Eylül Çarşamba: Redo

Elektronik müziğin öncülerinden Redo, modern ve etkileyici setiyle dinleyicilere müzik ziyafeti sunacak. Elektronik müzik severler için muazzam bir gece olacak.

5 Eylül Perşembe: Şanışer ve Sokrat St

Türk rap müziğinin iki önemli ismi Şanışer ve Sokrat St, güçlü performanslarıyla fuar alanını coşturacak. Rap müziğinin önde gelen isimleri, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

6 Eylül Cuma: Ceylan Ertem

Ceylan Ertem'in benzersiz sesi ve duygusal performansı, fuar atmosferine renk katacak. Sanatçının sahnesi, dinleyicilere ruhsal bir yolculuk sunacak.

7 Eylül Cumartesi: Yedinci Ev

Yedinci Ev, rock müziğin derinliklerinde bir yolculuğa çıkaracak dinleyicilerini. Grubun etkileyici sahne şovu ve rock sound’u, festivalin en keyifli anlarından biri olacak.

8 Eylül Pazar: Can Gox

Can Gox'un performansı, festivalin son gününü renklendirecek. Enerjik ve hareketli bir gösteri sunacak olan sanatçı, izleyicilere müzik dolu bir final yaşatacak.

Çim Konserleri programı

30 Ağustos: Mert Demir

Ünlü pop müzik sanatçısı Mert Demir, enerjik performansıyla festivalin açılışını yapacak. Pop müziğin sevilen ismi, izleyicilere enerjik bir başlangıç sunacak.

31 Ağustos: Teoman

Rock müziğin efsane ismi Teoman, klasikleşmiş şarkılarıyla dinleyicileri geçmişe götürecek. Teoman’ın performansı, rock tutkunları için nostaljik bir anı olacak.

1 Eylül: Volkan Konak

Karadeniz ezgilerini modern bir yorumla sahneye taşıyan Volkan Konak, dinleyicilerin karşısında olacak. Konak’ın performansı, hem geleneksel hem de modern bir deneyim sunacak.

2 Eylül: Hande Yener

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hande Yener, sahnede olacak. Enerjik ve etkileyici performansı, pop müzik severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

3 Eylül: Semicenk

Alternatif müziğin genç yeteneklerinden Semicenk, dinamik performansıyla festivalin renklerinden biri olacak. Genç yeteneklerin performansları, fuarın enerjisini artıracak.

4 Eylül: Motive

Türk rap müziğinin güçlü temsilcilerinden Motive, sahne alacak. Enerjik ve etkileyici performansı, rap müziğin en iyi örneklerinden biri olacak.

5 Eylül: Mahsun Kırmızıgül

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Mahsun Kırmızıgül, sahnede olacak. Kırmızıgül’ün performansı, halk müziği severler için özel bir deneyim sunacak.

6 Eylül: Hayko Cepkin

Rock müziğin kendine has sesi Hayko Cepkin, festivalde yerini alacak. Cepkin’in performansı, rock müzik tutkunları için etkileyici bir gece olacak.

7 Eylül: Derya Bedavacı

Alternatif müzik sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Derya Bedavacı, performans sergileyecek. Bedavacı’nın özgün tarzı, dinleyicilere farklı bir deneyim sunacak.

8 Eylül: Sakiler

Türk müziğinde önemli bir yer edinmiş olan Sakiler, enerjik performansıyla sahnede olacak. Sakiler’in enerjik performansı, festivalin son gününe hareket katacak.

9 Eylül: Haluk Levent (Ön Performans: Ali Altay)

Festivalin kapanışını rock müziğin usta ismi Haluk Levent yapacak. Konser öncesinde Ali Altay'ın performansı da dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

İzmir Fuar 2024’e nasıl ulaşılır?

İzmir Fuarı, Kültürpark’ta düzenlenecek ve fuar alanına ulaşmak oldukça kolay. Şehir içi toplu taşıma araçları, özel servisler ve metro hatlarıyla fuar alanına doğrudan erişim sağlanabilir.

Metro: Konak Metro İstasyonu

İZBAN: Alsancak İZBAN İstasyonu

Otobüsler: 121, 202, 681, 691, 912 numaralı hatlar

Tramvay: T2

Özel araçla gelenler için fuar alanına yakın otoparklar mevcuttur. Yoğunluk olabileceği hafta sonları toplu taşıma tercih edilmesi önerilir.

İzmir Fuar 2024’ün ziyaret saatleri

Fuar, ziyaretçilere 12.00 - 23.00 saatleri arasında açık olacak. Bu geniş ziyaret saatleri, katılımcıların ve ziyaretçilerin fuar alanını daha rahat gezebilmelerini sağlayacak.

Fuar giriş ücretleri

Tam Bilet: 20 TL

Öğrenci Bileti: 7,5 TL

Ücretsiz Etkinlikler: Fuar süresince düzenlenen konserler ve bazı etkinlikler ücretsiz olarak sunulacak, bu da ziyaretçilere kültürel ve sanatsal bir deneyim yaşama fırsatı verecek.

Kültürpark yeraltı otoparkı

Kültürpark’taki yeraltı otoparkı, 16 bin metrekarelik bir alana yayılıyor ve 594 araç kapasiteli. Modern mimarisi ve pratik kullanımıyla, fuar süresince ziyaretçilerin otopark ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandı. Otoparkın üzerindeki alanlar ise yeşil alan olarak düzenlenmiş olup, fuarın çevresindeki doğal dokuyu artırmaktadır.