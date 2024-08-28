Haber Ekspres Gazetesi'nin ihbar hattına gelen bilgiye göre, İzmir Bornova'da, Işıkkent merkez çarşısı Egemenlik Mahallesi'ndeki Ayakkabıcılar Sitesi’nde meydana gelen büyük bir çöp yangını, çevrede geniş çaplı bir hasara yol açtı. Merkez çarşının arka tarafında bulunan ve ayakkabıcılar tarafından kullanılan çöp alanında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm çöpleri ve etrafı sarmış durumda.

Olayın detayları

Olay, İsmail Çıkmaz Caddesi'nin arka kısmındaki çöp alanında başladı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlerin hızla yayıldığı ve çöp alanının tamamının yanarak kül olduğu bildirildi. Çevredeki iş yerlerinin ve konutların dumanlardan etkilendiği, bazı binalarda küçük çaplı hasarların meydana geldiği öğrenildi.