93. İzmir Enternasyonal Fuarı Mert Demir Konseri Ile Başladı

Bu yıl “teknoloji” temasıyla 93. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda görkemli bir törenle kapılarını açtı. Açılış gecesinin ardından başlayan Çim Konserleri’nin ilk konuğu Mert Demir oldu. İzmirliler, Zafer Bayramı’nı coşkulu şarkılar ve İzmir Marşı ile kutladı.

Çim konserleri başladı

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılış konserinde sahne alan Mert Demir, İzmirli hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu şarkılarıyla zirveye taşıyan Demir, İzmir Marşı’nı seslendirerek büyük alkış aldı. Konser sırasında seyircilerine, “Bizi burada yalnız bırakmamış olmanız çok önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” sözleriyle seslendi.

Ünlü isimler İzmir Fuarı’nda sahne alacak

İzmir Enternasyonal Fuarı boyunca ünlü sanatçılar sahne alacak. Bugün (31 Ağustos) Teoman, Volkan Konak, Hande Yener, Semicenk, Motive, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin gibi isimler müzikseverlerle buluşacak. Migros sponsorluğunda düzenlenecek konserlerde Derya Bedavacı ve Sakiler de sahne alacak. 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşunun 102. yıl dönümünde Haluk Levent konseri ile coşku zirveye çıkacak.

Alternatif Sahne’de eğlence hız kesmiyor

Alternatif Sahne’de ise bugün (31 Ağustos) konserler başlıyor. İlk akşam Pera sahne alırken, sonrasında Melis Fis, Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Redd, Şanışer&Sokrat St, Ceylan Ertem, Yedinci Ev ve Can Gox gibi alternatif müziğin popüler isimleri performans sergileyecek. Fuar, müzikseverler için eşsiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Giriş ücretleri ve etkinlik saatleri

93. İzmir Enternasyonal Fuarı’na giriş ücretleri tam 20 TL, öğrenci için ise 7,5 TL olarak belirlendi. Ziyaretçiler, Kültürpark’ın tüm kapılarından giriş yaparak etkinliklere katılabilecek. Fuar süresince etkinlikler, 16.00-23.00 saatleri arasında düzenlenecek. Fuar, teknolojik etkinlikler, stantlar ve konserlerle İzmirlilere dolu dolu bir program sunuyor.