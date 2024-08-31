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Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve milletimize sosyal medya üzerinden hakaret eden Burak Keleş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk halkına yönelik hakaret içeren paylaşımlar yapan Burak Keleş ’in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

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