Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk fuarı ve dünyanın en köklü uluslararası genel ticaret fuarlarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da İzmirlileri coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. İZFAŞ tarafından düzenlenen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan fuar, 30 Ağustos - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda (Kültürpark) kapılarını açacak.
Bu yılki fuarın en çok beklenen etkinliklerinden biri ise ücretsiz konserler. Yeraltı Otopark Üstü Çim Alan’da düzenlenecek olan bu konserler, her akşam saat 21.00 - 23.00 arasında müzikseverlerle buluşacak. İşte fuar boyunca sahne alacak isimler:
- 30 Ağustos: Mert Demir
- 31 Ağustos: Teoman
- 1 Eylül: Volkan Konak
- 2 Eylül: Hande Yener
- 3 Eylül: Semicenk
- 4 Eylül: Motive
- 5 Eylül: Mahsun Kırmızıgül
- 6 Eylül: Hayko Cepkin
- 7 Eylül: Derya Bedavacı
- 8 Eylül: Sakiler
- 9 Eylül: Haluk Levent (Ön Performans: Ali Altay)
İzmirlilerin büyük ilgi göstermesi beklenen bu konserler, fuar coşkusunu müzikle taçlandıracak.