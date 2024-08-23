Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk fuarı ve dünyanın en köklü uluslararası genel ticaret fuarlarından biri olan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da İzmirlileri coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. İZFAŞ tarafından düzenlenen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan fuar, 30 Ağustos - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar Alanı’nda (Kültürpark) kapılarını açacak.

Bu yılki fuarın en çok beklenen etkinliklerinden biri ise ücretsiz konserler. Yeraltı Otopark Üstü Çim Alan’da düzenlenecek olan bu konserler, her akşam saat 21.00 - 23.00 arasında müzikseverlerle buluşacak. İşte fuar boyunca sahne alacak isimler:

30 Ağustos : Mert Demir

: Mert Demir 31 Ağustos : Teoman

: Teoman 1 Eylül : Volkan Konak

: Volkan Konak 2 Eylül : Hande Yener

: Hande Yener 3 Eylül : Semicenk

: Semicenk 4 Eylül : Motive

: Motive 5 Eylül : Mahsun Kırmızıgül

: Mahsun Kırmızıgül 6 Eylül : Hayko Cepkin

: Hayko Cepkin 7 Eylül : Derya Bedavacı

: Derya Bedavacı 8 Eylül : Sakiler

: Sakiler 9 Eylül: Haluk Levent (Ön Performans: Ali Altay)

İzmirlilerin büyük ilgi göstermesi beklenen bu konserler, fuar coşkusunu müzikle taçlandıracak.