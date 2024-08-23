Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Çamoba Mahallesi'nde, okulların tatil olmasının ardından camiye Kur'an-ı Kerim dersi görmeye giden 10 yaşındaki Enes Bahadır, cuma namazında hutbeyi yetişkin bir hoca gibi okudu. Bu olay, cami cemaatinin ilgisini ve takdirini topladı.

"Bir günde ezberledim"

Enes Bahadır, hutbeyi sadece bir günde ezberlediğini belirtti. "Geçen sene hoca sordu. 'Kim hutbe okuyacak?' diye. Bir arkadaşım yapmıştı sonra ben istedim. Çalıştım, bir günde ezberledim, hutbeyi okudum. Cami cemaatinden güzel tepkiler aldım. Helal olsun diyorlar, bazıları harçlık bile veriyor. Aferin deyip bu yaşta bunu nasıl yapıyorsun diye soruyorlar," şeklinde konuştu.

Cami cemaatinden olumlu tepkiler

Bahadır'ın hutbeyi başarıyla okuması, cami cemaatinden olumlu geri dönüşler aldı. Çocuk yaşta bu başarıyı gösteren Bahadır, hem tebrik edildi hem de teşvik edildi. Bazı cemaat üyeleri, başarılarından dolayı Bahadır’a harçlık dahi verdi.

"Çocuklar arasında müezzinlik bile yapanlar var"

Çamoba Mahallesi Cami imamı Ömer Terzioğlu, camiye gelen çocuklar arasında çeşitli dini görevleri yerine getirenler olduğunu ifade etti. "Aralarında Yasin-i Şerif’i ezberleyen var. Hutbeye çıkan var, müezzinlik yapan var, kendilerini Kur’an-ı Kerim alanında geliştiriyorlar," dedi.