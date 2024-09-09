Kültürpark’taki Çim Konserleri Sahnesi’nde Sakiler grubu sahne alırken, Alternatif Sahne’de ise Can Gox’un enerjik performansı dikkat çekti.

Sakiler Grubu Coşturdu

Fuarın onuncu gününde, Çim Konserleri Sahnesi’nde performans sergileyen Sakiler grubu, “Aşığın Kaderi” şarkısı ile sahneye çıkarak geniş bir dinleyici kitlesini coşturdu. Yediden yetmişe binlerce İzmirli, Sakiler’in enerjik ve keyifli performansıyla eğlencenin doruklarına ulaştı.

Can Gox’tan İzmir’e Övgü

Alternatif Sahne’de finali yapan Can Gox, İzmir Enternasyonal Fuarı’nın dünya genelinde az görülen bir etkinlik olduğunu belirtti. Gox, “Bu fuarın amacı hepimizi bir araya getirebilmek. Bir araya gelip hiçbir kaygımız olmadan kenetleniyoruz. Çocukken başka şehirlerden fuara geleceğiz diye otobüslere heyecanla binerdik. İzmir benim canımdır. Başkanımıza, etkinlikte çalışan tüm personele ve sponsorlara bu sene için teşekkür ediyoruz” dedi.