93. İzmir Fuarı 2024, ziyaretçilerini Kültürpark’taki kapılarıyla karşılamaya hazırlanıyor. Fuarın bu yılki giriş ücretleri ve ücretsiz etkinlikler hakkında detaylar açıklandı. İşte fuarın kapı giriş ücretleri ve diğer önemli bilgiler.

Fuar giriş ücretleri

Tam bilet: 20 TL

Öğrenci bileti: 7,5 TL

Ücretsiz etkinlikler

Fuar süresince düzenlenen konserler ve bazı etkinlikler ücretsiz olarak sunulacak. Bu, ziyaretçilere hem kültürel hem de sanatsal bir deneyim yaşama fırsatı verecek.

İzmir’in en büyük etkinliklerinden biri olan İzmir Fuarı, bu yıl da çeşitli etkinliklerle zengin bir program sunacak. Konserler, sanat gösterileri ve daha fazlası için fuar alanına uğramayı unutmayın!