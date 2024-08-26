Kamyonet gelin arabası oldu

İstanbul’da evlilik hazırlıklarını tamamlayan bir çift, pazar günü düğünlerini yaptı. Ataşehir’de oturan damat ve ailesi, gelin arabası olarak süsledikleri bir kamyonetle Esenyurt’a giderek gelinlerini aldı. Farklı bir düğün aracı seçen çift, kamyonetin kasasına binerek yola çıktı.

Konvoyda eğlenceli anlar

Yaklaşık 60 kilometre süren yolculuk sırasında konvoyda yer alan araçlar, zaman zaman durarak müzik eşliğinde eğlendi. Trafikte dikkat çeken bu ilginç yolculuk, diğer sürücülerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kamyonetle gelen mutluluk

Gelin ve damadın kamyonet kasasında yaptığı yolculuk, çevredeki insanların da ilgisini çekerken, bu sıra dışı düğün aracı sosyal medyada da gündem oldu. Yeni evli çift, unutulmaz bir düğün anısı olarak bu yolculuğu hafızalara kazıdı.