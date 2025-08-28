İzmir, bu yıl 94’üncüsü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ve 19. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali’nin coşkusuna hazırlanıyor. Fuarın açılış günü, kortej yürüyüşünden resmi törene ve ünlü sanatçı Candan Erçetin’in konserine kadar renkli etkinliklere sahne olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 29 Ağustos Cuma günü saat 19.30’da Gündoğdu Meydanı’ndan başlayacak korteje katılacak. Halk dansları gösterileriyle renklenecek yürüyüş, Kültürpark Lozan Kapısı’nda son bulacak.

Kortejin ardından saat 20.00’de Kültürpark Lozan Kapısı’nda düzenlenecek resmi açılış töreni gerçekleştirilecek. Başkan Tugay’ın ev sahipliği yapacağı törende fuarın bu yılki temasına ve uluslararası katılımına dikkat çekilecek.

Gecenin finalinde ise Çim Konserleri’nin ilk konuğu ünlü sanatçı Candan Erçetin olacak. Saat 21.00’de Kültürpark Çim Alan’da sahne alacak sanatçı, sevilen şarkılarıyla fuar ziyaretçilerine unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan İzmir Enternasyonal Fuarı, kültür, sanat ve eğlence dolu etkinlikleriyle kentin en önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.