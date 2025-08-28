Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Vekili Bülent Çamur, Turgutlu ilçesine bağlı Ayvacık Mahallesi ile Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan, Maldan, İlyasçılar, Süngüllü, Müslih ve Davutlar Mahalle muhtarlarını makamında misafir etti. Toplantıda muhtarlar, mahallelerindeki içme suyu ve altyapı ihtiyaçlarını ileterek çözüm beklentilerini dile getirdi.

“Her mahalle bizim için eşit”

Muhtarların aktardığı taleplerin MASKİ’nin yol haritasında önemli bir rol oynadığını belirten Çamur, sağlıklı içme suyu ve güçlü altyapının en temel hizmetleri arasında yer aldığını vurguladı. Çamur, “Muhtarlarımız sahadaki gözümüz, kulağımızdır. Onlardan aldığımız bilgiler sayesinde ihtiyaçları daha hızlı ve doğru bir şekilde tespit ediyoruz. Bizim için her mahalle eşit derecede önemli. Manisalı hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kuraklığa rağmen hizmet devam ediyor

Su kaynaklarının azalmasına dikkat çeken Çamur, kuraklık koşullarına rağmen yeni kaynakların oluşturulması ve mevcut kaynakların verimli kullanılması için yoğun bir çaba gösterdiklerini söyledi. Çamur, “Vatandaşlarımızın susuz kalmaması için gece gündüz çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte de yatırımlarımızı sürdürülebilir çözümler üzerine yoğunlaştıracağız” diye konuştu.

Muhtarlardan teşekkür

Görüşmeye katılan muhtarlar ise MASKİ’nin hizmet ulaştırma gayretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gösterilen ilgi ve samimiyet için teşekkür eden muhtarlar, mahallelerinin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında MASKİ’nin önemli bir özveri ortaya koyduğunu belirtti.