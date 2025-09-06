İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ iş birliğiyle düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), kültür ve sanat etkinlikleriyle kenti renklendirmeye devam ediyor. Fuar kapsamında gerçekleştirilen Çim Konserleri’nin sekizinci gününde Türk pop müziğinin sevilen ismi Mustafa Sandal, sahne aldı ve on binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sandal, sahneye çıktığında yaptığı konuşmada İzmir’e duyduğu sevgiyi dile getirerek, “Sizleri 90’ların en güzel yıllarına götürmek istiyorum. Bu konserimiz candan, içten ve yürekten olacak. Hep birlikte çok özel bir gece yaşayacağız” dedi. Konserde “Aya Benzer”, “İsyankar”, “Beni Ağlatma”, “Araba” ve “Aşka Yürek Gerek” gibi unutulmaz şarkılarını seslendiren Mustafa Sandal’a katılımcılar hep bir ağızdan eşlik etti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, İzmir’in enerjisinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Çim Konserleri, fuar boyunca birbirinden ünlü sanatçıları ağırlamaya devam edecek. Program kapsamında; 6 Eylül’de Selda Bağcan, 7 Eylül’de Sertab Erener, 8 Eylül’de Duman, fuarın son günü olan 9 Eylül’de ise Mor ve Ötesi sahne alacak. Konserler her akşam saat 21.15’te başlıyor.

Miray Akovalıgil’den samimi ve eğlenceli performans

Fuarın kültür-sanat alanındaki diğer önemli etkinliği Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşti. Beşinci gününde sahneye çıkan sevilen komedyen Miray Akovalıgil, “Ya Bende Bir Şey Yoksa” performansıyla İzmirli izleyicileri kahkahaya boğdu ve kendi hayatından ilham veren hikayelerini paylaştı. Gösteriyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay da izledi.

Avukatlık mesleğini annesinin yönlendirmesiyle seçtiğini anlatan Akovalıgil, sosyal medyadaki eğlenceli içerikleriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ayrıca “Aşk Yeniden” dizisinde canlandırdığı “Şaziment” karakteriyle oyunculuk hayalini gerçekleştirdiğini aktardı. Akovalıgil, sahnedeki samimi anlatımıyla izleyicilere hem kahkaha hem de ilham dolu anlar yaşattı.

Atatürk Açık Hava Tiyatrosu’ndaki ücretsiz etkinlikler 8 Eylül’e kadar devam edecek. Programda 6 Eylül akşamı sihirbaz Enver Ertaş “The Illusionist” gösterisiyle, 7 Eylül günü Anlatanadam (İbrahim Türker) ve 8 Eylül akşamı Tahsin Hasoğlu sahnede olacak.

Fuar, İzmir’i kültür-sanatla buluşturmaya devam ederek, hem müzikseverleri hem tiyatro ve performans izleyicilerini ağırlıyor.