İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında, Bayraklı’dan gelen çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Kültürpark’ta düzenlenen etkinlikte, Başkan Tugay çocuklarla yakından ilgilenerek onların keyifli zaman geçirmesini sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Bayraklı Nafız Gürman ve Alparslan mahallelerinden 46 çocuk ile 17 yetişkin, fuar alanındaki yemek ve dinlenme alanında ağırlanarak Başkan Tugay ile buluştu. Tugay, misafirlerle birlikte yemek yiyip sohbet ederken, çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Başkan Tugay, etkinliğin ardından fuar alanını gezerek katılımcılarla sohbet etti ve ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi. Yoğun ilgiyle karşılanan Tugay, yurttaşların sorun ve taleplerini de dinledi. Fuar ziyaretinin ardından Tugay, Kültürpark’tan ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu tür etkinlikler, kentin farklı bölgelerinden gelen çocuklar ve ailelerin sosyal etkinliklere katılımını artırarak, toplumsal dayanışma ve iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.