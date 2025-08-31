İzmir, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu yıl 94’üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile birlikte unutulmaz bir geceyle kutladı. Kültürpark Çim Konserleri’nde sahneye çıkan Ali Altay ve Edis, binlerce İzmirliye zafer coşkusu yaşattı.

İlk olarak sahneye çıkan Ali Altay, sevilen şarkılarıyla İzmirli müzikseverleri coşturdu. Türk bayraklarının dalgalandığı, cep telefonlarının ışıklarıyla aydınlanan konserde büyük bir görsel şölen yaşandı. Ali Altay, sahneden yaptığı açıklamada bu özel görüntülerin 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşunun 103. yılı için hazırlanan klipte kullanılacağını duyurarak, “Hep birlikte tarihi bir anın parçası oluyorsunuz” dedi.

Ardından sahneye çıkan İzmirli sanatçı Edis, hemşehrileriyle buluşmanın heyecanını paylaştı. Kalabalığın coşkusuna hayran kalan ünlü şarkıcı, “Bu nasıl muhteşem bir kalabalık! Bayramımızı zafer gibi kutluyoruz. Albüm sonrası konserlere İzmir’de başlamak benim için ayrı bir mutluluk” sözleriyle İzmirlilere teşekkür etti.

Çim Konserleri yıldız yağmuruna devam edecek

İEF kapsamında düzenlenen Çim Konserleri, önümüzdeki günlerde de ünlü isimleri sahnesinde ağırlayacak. 31 Ağustos’ta Yıldız Tilbe, 1 Eylül’de Ceza, 2 Eylül’de Nihat Sırdar ile “90’lar Kafası”, 3 Eylül’de Derya Uluğ, 4 Eylül’de Gripin, 5 Eylül’de Mustafa Sandal, 6 Eylül’de Selda Bağcan, 7 Eylül’de Sertab Erener ve 8 Eylül’de Duman sevenleriyle buluşacak. Fuarın son gününde, 9 Eylül’de ise Mor ve Ötesi sahne alarak İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına yakışan finali yapacak.