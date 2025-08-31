30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı, Karşıyaka’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler, binlerce kişinin katıldığı fener alayıyla doruğa ulaştı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen yurttaşlar, Çarşı’yı adeta kırmızı beyaz renklere boyadı.

Binlerce Karşıyakalı tek yürek oldu

Belediye binası önünde toplanan kalabalık, marşlar eşliğinde Çarşı’dan geçerek Hergele Meydanı’na yürüdü. Katılımcılar, omuzlarında taşıdıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle bağımsızlık coşkusunu hep birlikte yaşadı. Karşıyaka Belediye Bandosu’nun zafer marşları eşliğinde ilerleyen korteje, balkon ve iş yerlerinden vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti.

Gösterilerle taçlanan kutlamalar

Hergele Meydanı’nda düzenlenen programda yaz okulu öğrencileri, Belediye Bandosu eşliğinde müzik ve dans gösterileri sergiledi. Performanslar izleyenlerden büyük alkış alırken, kutlamalar DJ performansı ile devam etti.

Başkan Ünsal: “Cumhuriyet’e sahip çıkmak bizim yaşam biçimimiz”

Coşkulu kalabalığa hitap eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 30 Ağustos Zaferi’nin yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişinin simgesi olduğunu vurguladı. Ünsal, şu ifadeleri kullandı:

“103 yıl önce kazanılan bu zafer, bize sadece vatan değil; bağımsızlık, onur ve geleceğimizi de armağan etti. O gün yakılan umut ateşi, bugün hâlâ yüreklerimizde yanıyor. Biz Karşıyakalılar için Atatürk’ün izinde yürümek ve Cumhuriyet’e sahip çıkmak bir görev değil, yaşam biçimidir. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

Karşıyaka’daki 30 Ağustos kutlamaları, coşkulu kalabalığın marşlar ve alkışlarla gece boyunca devam eden katılımıyla unutulmaz bir atmosfere sahne oldu.