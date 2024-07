Sergio Leone’nin yönettiği ve Clint Eastwood’un başrolünde yer aldığı 1964 yapımı "A Fistful of Dollars" (Bir Avuç Dolar) filmi, yeniden beyaz perdeye taşınıyor. Spagetti western türünün öncüsü olarak kabul edilen bu klasik yapım, Hollywood’un deneyimli isimlerinden Gianni Nunnari (300) ve Simon Horsman’ın (Magazine Dreams) kurduğu Euro Gang Entertainment şirketi tarafından yeniden çekilecek. Projede, İtalyan yapım ustası Enzo Sisti (Ripley) ve orijinal filmin yapımcısı olan Roma merkezli Jolly Film de yer alıyor.

Üçlü büyük başarı elde etti

"A Fistful of Dollars", isimsiz bir silahşorun, açgözlülük, gurur ve intikam duygularıyla parçalanmış bir kasabada iki rakip aileyi birbirine düşürerek kendi çıkarı için kullanmasını konu alıyor. 1960'ların ortalarında vizyona giren film, sadece spagetti western türünün doğuşuna öncülük etmekle kalmadı, aynı zamanda Clint Eastwood’un kariyerinin de başlangıç noktası oldu. Ünlü besteci Ennio Morricone’nin de tanınmasına katkıda bulunan film, büyük başarı elde etti ve "For a Few Dollars More" (Birkaç Dolar İçin) ve "The Good, the Bad and the Ugly" (İyi, Kötü ve Çirkin) gibi iki devam filmiyle ikonik bir üçleme haline geldi.

Yeniden çekim ve prodüksiyon detayları

Yeni uyarlama hakkında henüz çok fazla detay açıklanmamış olsa da projenin İngilizce olması bekleniyor. Senarist, çekim tarihi ve oyuncu kadrosu gibi önemli bilgiler henüz netleşmedi. Bu filmin ilk önemli yeniden çevrimi olacak. Daha önce 2019’da duyurulan bir TV dizisi projesi hayata geçirilememişti. (Deadline)