A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova’yı farklı geçti

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş maçında Kosova’yı 3-0 mağlup etti. Eşleşmenin ilk maçında da Kosova’yı 4-0 yenen milliler, toplamda 7-0’lık skorla tur atladı.

Golleri Melike, Kader ve Busem kaydetti

Maçta 22. dakikada Melike, takımını 1-0 öne geçirdi. 29. dakikada Kader, penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk devre 2-0 tamamlandıktan sonra 78. dakikada Busem, üçüncü golü kaydederek skor tabelasını belirledi.

Maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow, seremoni sırasında baygınlık geçirdi. Bu nedenle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli başladı. Diakow’un maça devam edememesi üzerine 4. hakem Miriama Bockova, orta hakem olarak görev aldı ve Diakow ise maçın 4. hakemi olarak görev yaptı.

Milliler UEFA Uluslar B Ligi’nde devam ediyor

Toplamda 7-0’lık üstünlük sağlayan A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi’nde yoluna devam edecek. Takımın golcü performansı ve disiplinli oyun anlayışı dikkat çekti.