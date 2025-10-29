Muğla’nın Fethiye ilçesinde, profesyonel dalgıçlar Cumhuriyet’in 102’nci yılını su altında kutladı. Dalyan Koyu’nda Türk bayrağı 5 metre derinliğe indirildi ve renkli görüntüler oluştu.
Fethiye’de su altında Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen etkinlikte profesyonel dalgıçlar, Cumhuriyet’in 102’nci yılını deniz altında kutladı. Dalyan Koyu’nda gerçekleştirilen organizasyonda dalgıçlar, Türk bayrağını 5 metre derinliğe indirerek unutulmaz bir görsel şölen sundu.
Dalgıçlar Türk bayrağıyla poz verdi
Etkinlikte dalgıçlar, su altında Türk bayrağını taşıyarak poz verdi ve bayrağı sergiledi. Ay yıldızlı bayrak, katılımcılar tarafından büyük alkış aldı. Su altındaki bu özel kutlama, hem renkli görüntüler hem de sosyal medyada ilgi çeken kareler oluşturdu.