A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’ndaki ikinci maçında Konya Büyükşehir Stadyumu’nda İspanya’yı ağırlayacak. Karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver tarafından yönetilecek. Türkiye, İspanya’yı Dünya Kupası Elemeleri’nde daha önce yalnızca 1954’te İnönü Stadyumu’nda 1-0 yenmişti.

Milliler, Konya’da oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. 2018’de Dünya Şampiyonu Fransa’yı 2-0 ve Hollanda’yı 3-0 mağlup eden A Milli Takım, İzlanda karşısında aldığı son dakika galibiyetiyle 2016 Avrupa Şampiyonası’na doğrudan katılmayı başarmıştı.

Takımın morali yüksek

Elemelere Gürcistan galibiyetiyle başlayan Türkiye’de moraller oldukça yüksek. Milli futbolcular, maç öncesinde yaptıkları açıklamalarda pozitif bir ortamın varlığını gösterdi.

İspanya Üstün

Türkiye ve İspanya bugüne kadar 11 kez karşılaştı. İspanya 6 kez galip gelirken, Türkiye yalnızca 1 kez kazandı. 4 maç berabere bitti. Son karşılaşmaları 2016 Avrupa Şampiyonası’nda İspanyollar, Türkiye’yi 3-0 mağlup etmişti.

A Milliler 71 yıl sonra elemelerde galibiyet hedefliyor

A Milli Takım, 1954 Dünya Kupası Elemeleri’nde tek galibiyetini İspanya karşısında almıştı. O dönemde Türkiye ve İspanya 1’er galibiyet ve 1 beraberlik elde etmiş, Türkiye kura çekimi sonucu Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medya hesaplarında Dünya Kupası Elemeleri öncesinde Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası alanlarını tanıtıyor. Gürcistan maçı öncesi Efes Antik Kenti, İspanya maçı öncesi ise Göreme Milli Parkı ve Kapadokya görselleri kullanıldı.