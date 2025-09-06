Efes Selçuk’un yanı sıra Kuşadası, Köyceğiz, Didim ve çevre ilçelerden yaklaşık 85 briç tutkunu, turnuvada bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.

Efes Selçuk Belediye Spor Briç Kulübü Sorumlusu Ali Ölmez, turnuvanın geleneksel hale gelmesi için belediyenin önemli destek sunduğunu belirterek, “Bu yıl beklediğimizin üzerinde bir katılım oldu, bu da bizi çok mutlu etti” dedi.

Katılımcılardan Turgut Pamuk, “Bu sene turnuvanın ikincisi düzenleniyor. İnşallah bundan sonra da devam eder” ifadelerini kullanırken, Sadettin Kumacı, farklı meslek gruplarından katılımcıların bir araya gelmesinin briçin kültürel boyutunu ortaya koyduğunu vurguladı. Kumacı, “Selçuk Belediyesi’ne bu güzel organizasyon için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Yunus Özfırat, Ege Bölgesi’nde çeşitli havzalarda düzenledikleri briç turnuvalarına dikkat çekerek, “Briç dünyasının güzel insanlarıyla bir arada olmaktan mutluyuz” dedi. Turnuvaya katılan Emine Sönmez ise briçin her gün yeni şeyler öğrenmeye olanak sağladığını belirterek etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin takdim etti. Keskin, “Kurtuluş etkinliklerimiz içinde Briç Turnuvası’na yer vermek bizim için mutluluk verici. Çevre ilçelerden gelen katılımcılarla Efes Selçuk, briç tutkunlarının adresi olma yolunda hızla ilerliyor. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Turnuvada dereceye girenler:

North-South Birincileri: Yılmaz Bumin – Yaşar Uyar

North-South İkincileri: Işık Sögütlü – Hakan Baynazoğlu

North-South Üçüncüleri: Yavuz Küçükkaraca – Muammer İdacı

East-West Birincileri: Hayrettin Tabaklı – Erol Satır

East-West İkincileri: Zeynettin İbiş – Ramazan Yay

East-West Üçüncüleri: Reşat Göztepe – Yunus Özfırat

Mix Birincileri: Hilda Sınay – Ekrem Arslan

Kadın Birincileri: Emine Sönmez – Zehra İrez

Efes Selçuk, briç turnuvalarıyla hem sporu teşvik etmeyi hem de farklı ilçelerden katılımcıları bir araya getirerek kültürel paylaşımı artırmayı sürdürüyor.